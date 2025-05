HowTo

Martina Pedretti | 6 Maggio 2025

Instagram

Scopri come vedere le vecchie Storie su Instagram grazie all’archivio: guida semplice per ritrovare, salvare e ripubblicare i tuoi contenuti.

Hai pubblicato una Storia su Instagram settimane o mesi fa e ora vuoi rivederla? Niente paura: anche se le Storie durano solo 24 ore nella sezione visibile ai follower, Instagram offre diverse modalità per recuperare quelle passate. Ecco come vedere le vecchie Storie su Instagram in pochi passaggi.

Dove trovare le vecchie Storie su Instagram

Le Storie che pubblichi vengono automaticamente salvate in un archivio privato, accessibile solo da te. Per visualizzarle:

Apri Instagram e accedi al tuo profilo. Tocca le tre linee in alto a destra per aprire il menu. Seleziona la voce dedicata all’Archivio (con l’icona della bandierina). Qui troverai l’Archivio delle Storie, organizzato in ordine cronologico. Scorri per trovare quella che cerchi oppure usa il calendario, articolato in mesi. Allo stesso modo qui puoi trovare anche le Storie in evidenzia archiviate.

NB: la funzione è stata introdotta nel dicembre 2017, pertanto le Storie postate prima non saranno visibili nemmeno nell’archivio.

Come ripubblicare o salvare una vecchia Storia

Una volta individuata la Storia Instagram che ti interessa, puoi:

Condividerla nuovamente come Storia o post.

come Storia o post. Aggiungerla a un contenuto in evidenza , visibile sul tuo profilo in modo permanente.

, visibile sul tuo profilo in modo permanente. Scaricarla sul telefono, toccando l’icona dei tre puntini e poi “Salva foto/video”.

Se non vedi alcuna Storia passata, potresti avere l’archiviazione automatica disattivata. Puoi attivarla andando su Impostazioni > Privacy > Storia > Salva nell’archivio.

Recuperare le vecchie Storie su Instagram può essere utile per ripubblicare ricordi, analizzare contenuti performanti o semplicemente rivivere momenti speciali. Ricorda che solo tu puoi accedere all’archivio, quindi è anche un modo sicuro per conservare i tuoi contenuti.