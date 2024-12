Come vedere il proprio Spotify Wrapped 2024 su iOS e Android

HowTo

Martina Pedretti | 4 Dicembre 2024

Spotify

Lo Spotify Wrapped 2024 è qui

Il 2024 sta giungendo alla fine, e come ogni anno è arrivato il momento di fare il resoconto della musica che più si è ascoltata. Per aiutarvi in questa operazione esiste Spotify Wrapped 2024, che permette agli utilizzatori di avere il proprio Spotify 2024 in musica, o Year in Music.

Sono tanti i social media che offrono servizi per ripercorrere l’anno passato, come il Best Nine di Instagram e i ricordi su Facebook. Da qualche anno anche Spotify si è aggiunto alla lista, per far scoprire ai suoi utilizzatori quali canzoni hanno segnato il loro anno.

Il servizio di Wrapped permette agli utenti di scoprire un riassunto degli streaming musicali effettuati durante l’anno, diviso per artisti, brani o generi. Quale canzone avete ascoltato di più durante il 2024?

Come fare Spotify Wrapped 2024

Tutti gli utenti di Spotify possono vedere il proprio Wrapped 2023, purché la propria cronologia di ascolto risulti abbastanza corposa. Ciò significa che serve aver fatto un utilizzo massiccio dell’app iOS o Android o della modalità Desktop di Spotify per poter vedere il proprio anno in musica. Se questa non fosse sufficienti per vedere l’anno in musica dell’account, si potrà visualizzare unicamente il 2023 Wrapped generale, con le hit dell’anno più ascoltate in Italia.

Per procedere con Spotify Wrapped 2024 è necessario accedere alla propria app, dopo aver fatto il login con il proprio account e la password. Il secondo passaggio è di cliccare sul banner che appare nella Home, con scritto proprio Il Tuo Wrapped 2024.

Così partiranno una serie di slide, in stile Storie di Instagram, per ripercorrere il proprio 2024 in Musica!

Questa funzione di dirà quali sono le 5 canzoni che hai ascoltato di più in questi 12 mesi, ma anche l’artista più ascoltato, così come il numero di minuti che hai passato su Spotify e creerà una playlist dedicata solo a te con tutte le canzoni che ti hanno accompagnato durante l’anno.

