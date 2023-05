HowTo

Andrea Sanna | 4 Maggio 2023

DAZN

È arrivato DAZN Party in Italia, ma cos’è e come funziona? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla piattaforma streaming

Arriva DAZN Party

In Italia arriva DAZN Party. Una nuova opzione che servirà e sarà sicuramente utile agli utenti della piattaforma. Ma cos’è nello specifico? Come funziona e chi potrà usufruirne? Di seguito la risposta a tutte le vostre domande.

Cos’è DAZN Party

Molti utenti si staranno chiedendo cos’è DAZN Party. Ebbene ve lo spieghiamo in poche parole. Si tratta di un servizio dedicato agli abbonati alla piattaforma.

Il tutto permette di creare o essere invitati in una stanza per vedere in compagnia di parenti o amici un evento sportivo, anche se da remoto.

Come funziona il servizio

Per utilizzare DAZN Party serve effettuare l’accesso da sito web e le varie creazioni di stanze sono valide “qualsiasi streaming in diretta di eventi sportivi, highlights di eventi sportivi e altri contenuti correlati“.

Questa importante opzione è da tempo attiva in Spagna ed era stata annunciata anche in Italia. Ma come funziona?

La persona che crea la stanza su DAZN Party diventa l’amministratore e può invitare un massimo di tre abbonati. L’invito avviene attraverso un link di condivisione. Per poter accedere alla stanza vi basterà cliccare sull’opzione “Entra nel Party”. Questo permetterà quindi di poter commentare, inviare emoticon, sticker e GIF e prendere parte ai sondaggi.

DAZN Party è fruibile sia da smartphone (vi basterà inquadrare il QR code che comparirà sulla TV) oppure da PC.

Ogni singolo utente sarà identificato con il proprio nome e si potrà modificare. Si potrà tenere accesa o spenta la videocamera. Come precisato, infatti, “ogni utente Party deve assicurarsi che tutte le persone che appaiono o sono visibili attraverso la loro webcam acconsentano alla loro inclusione nella Stanza”

I divieti

Ci sono anche dei precisi divieti imposti da DAZN Party. Nel dettaglio i seguenti:

Non sarà possibile fare streaming e restreaming del contenuto che si sta guardando in quel momento.

Sarà vietato assumere comportamenti scorretti (atti di violenza, odio, offese ecc) sia tramite video che chat.

Non sarà possibile utilizzare una stanza in modo illegale.

I vari comportamenti errati che non rispettano le condizioni di DAZN saranno segnalati tramite il tasto “Report Abuse”. Così chi amministra la stanza potrà rimuovere il tutto e bannare l’utente presente.

Da quando sarà disponibile DAZN Party

Il servizio di DAZN sarà disponibile per la prima volta durante il prossimo weekend su ZONA Serie BKT.