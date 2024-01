HowTo

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

Google

Google Chrome è un mezzo potente che permette di fare tantissime cose. Una su tutte? Tradurre una pagina web mediante il motore di ricerca. Qui di seguito vi spieghiamo com’è possibile farlo da PC, ma anche da iPhone e iPad così come da Android.

Tradurre pagine web da PC con Google Chrome

Utilizzando Google Chrome da PC è possibile tradurre una pagina scritta in una lingua che non conosci. Immaginate di visitare una pagina sul web scritta in francese, ma non avere troppa dimestichezza. Come risolvere.

In alto a destra si trova la barra degli indirizzi e ciò che dovrete fare e cliccare su “Traduci” e scegliere la lingua che preferisci. Così Google Chrome traduce la pagina web aperta.

Se non dovesse funzionare vi basterà cliccare sul pulsante dentro in un punto qualsiasi della pagina e fare clic su Traduci in (lingua).

Come tradurre su Chrome con iPhone e iPad

Ora che sappiamo come tradurre su Google Chrome da PC, vediamo come fare con iPhone e iPad.

In alto, devi selezionare la lingua in cui vuoi tradurla. Per cambiare la lingua predefinita, devi cliccare su Impostazioni e successivamente su Altre lingue e selezionare la tua scelta.

Chrome tradurrà la pagina web solo una volta, dunque per fare in modo che questa opzione ci sia sempre si deve selezionare dalle impostazioni l’opzione Traduci sempre (lingua).

Se non riesci a trovare l’opzione Traduci in alto a una pagina di Google Chrome, puoi richiedere una traduzione toccando su Altro e Traduci.

Semmai non dovesse essere presente questa opzione magari è il caso di aggiornare la pagina, oppure è possibile che la traduzione della lingua non sia supportata.

Cambiare la lingua sull’app di Google Chrome

Mentre invece mediante l’app di Chrome come tradurre? La prima cosa da fare è aprire il dispositivo Android e selezionare nella barra degli indirizzi l’opzione Altro, Impostazioni e Lingue. Poi seguire questi passaggi:

Nella sezione “Lingua di Chrome”, tocca la lingua corrente. A questo punto si deve selezionare la lingua che vuoi nell’elenco presente. Al termine del download della lingua, devi cliccare su Riavvia nella barra degli strumenti.

Come tradurre una pagina web con Android

Come fare lo stesso procedimento su Android con Google Chrome?

La prima cosa da fare è aprire Chrome sul tuo dispositivo Android. Visitare una pagina web scritta in un’altra lingua. Nella notifica che comparirà sullo schermo si deve toccare la lingua da tradurre.



Se si vuole cambiare la lingua predefinita invece si deve cliccare su Impostazioni e Altre lingue, selezionare quella interessata e tradurre.

Mentre se si vuole tradurre una pagina in questa lingua sempre, si deve sempre andare su Impostazioni e Traduci sempre le pagine in [lingua].

Non funziona? Prova ad aggiornare la pagina web. Se non riesci ancora a selezionare l’opzione Traduci, è possibile che la traduzione della lingua non sia supportata.

Infine un piccolo suggerimento. Se intendi effettuare una traduzione di una lingua del tuo elenco, devi toccare la lingua e seleziona Proponi di tradurre. Questi i passaggi da fare su Google Chrome!