Come creare il personale festival musicale che sta spopolando su Instagram con Instafest

È quasi la fine dell’anno, il che significa che il rilascio della funzione Spotify Wrapped è vicina. Nel frattempo però è spopolato un nuovo trend per ingannare l’attesa, ovvero Instafest, per creare il proprio festival musicale basato sugli ascolti di Spotify.

Instafest è stato ideato dalla studentessa della University of Southern California Anshay Saboo. Si tratta di un generatore grafico che mostra gli artisti più ascoltati dagli utenti su Spotify impostandoli come se fossero un poster del festival musicale più personalizzato del mondo. Il design è così realistico che in molti sono anche stati ingannati dai propri amici che hanno provato lo strumento.

Ecco come creare il proprio festival musicale con Spotify Instafest:

Prima di tutto bisogna aprire il sito web di Instafest, e poi fare clic sul pulsante verde “Accedi con Spotify“. Dopo aver fatto l’accesso al proprio account Spotify, si potrà cominciare.

Instafest crea un fittizio festival musicale, popolato dagli artisti che ognuno ha ascoltato di più. Inoltre ci sono alcune opzioni per personalizzare il design del poster immaginario, a proprio piacimento. Il sito permette di selezionare la rosa di artisti delle ultime quattro settimane di ascolto, oppure dagli ultimi sei mesi o ancora di tutti i tempi.

Inoltre è possibile scaricare e condividere il poster che si è creato, e infatti molti utenti lo stanno postando nelle proprie storie Instagram. Vi è capitato di vederne alcuni e chiedervi come fossero stati fatti? Abbiamo risposto noi al vostro quesito!

Insomma, com’è il vostro Instafest e quanto vorreste fosse un festival realmente in programma?

