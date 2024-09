HowTo

Martina Pedretti | 16 Settembre 2024

Instagram

Scopri come come archiviare più post in una sola volta su Instagram: ecco la veloce e pratica guida per farlo



Negli ultimi anni, Instagram ha guadagnato popolarità come piattaforma ideale per condividere foto e video. Ma cosa fare quando desideri nascondere temporaneamente più post che hai pubblicato in una sola volta? Questa guida ti mostrerà come archiviare molteplici post su Instagram in modo semplice e veloce.

Archiviare un post su Instagram permette di rimuoverlo temporaneamente dal tuo profilo pubblico senza eliminarlo definitivamente. Questo strumento è utile per vari motivi. Si potrebbe voler nascondere una foto o un video che non ci rappresenta più o che desideri tenere nascosti per un certo periodo. Inoltre, rimuovere momentaneamente i post può aiutare a mantenere un profilo ordinato, eliminando vecchi contenuti che non vuoi più mostrare.

Come archiviare più post su Instagram

Tocca l’icona delle tre linee in alto a destra nel tuo profilo e seleziona “Come usi Instagram“. Vai alla sezione “Contenuti che hai condiviso” nella colonna e poi clicca su “Post” in alto. Tocca “Seleziona” in alto a destra e scegli i post che vuoi archiviare. Puoi filtrare i tuoi post prima di selezionarli cliccando su “Ordina e filtra” in alto e applicando i filtri desiderati. Ordina dai più ai meno recenti per ordinare i post cronologicamente, oppure tocca Tutte le date per filtrare i post in uno specifico periodo di tempo, poi clicca su “Applica“. Dopo aver selezionato i post Instagram, clicca su “Archivia” in basso e conferma cliccando nuovamente su “Archivia“.

Come recuperare un post archiviato

Se hai archiviato un post per errore e desideri recuperarlo, segui questi passaggi:

Tocca l’icona con le tre linee orizzontali in alto a destra nel profilo. Clicca su Come usi Instagram e poi su “Archivio“. Qui troverai più categorie: Storie e Post. Tocca Archivio delle storie in alto, e poi Archivio dei post. Trova il post che vuoi ripristinare e toccalo. Tocca i tre punti in alto a destra del post e seleziona “Mostra nel profilo“.

Ecco quindi come archiviare più post su Instagram in una volta sola.