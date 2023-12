HowTo

Martina Pedretti | 27 Novembre 2023

Instagram

Come ingrandire il cuore dei like che lasciamo a un post su Instagram? Ecco come funziona la divertente novità del social

Ora si può ingrandire il cuore che lasciamo ai post Instagram: come fare

Meta ha introdotto una nuova funzione su uno dei suoi social, che però non ha alcuna utilità. Infatti alcuni utenti hanno notato che è possibile ingrandire il cuore dei like che lasciamo ai post altrui su Instagram. Per farlo basta seguire questa semplice guida, anche se la novità non ha alcun effetto finale.

Instagram ha recentemente questa nuova funzione che riguarda l’icona del cuore utilizzata per esprimere il proprio apprezzamento sotto i post o i video. Questo aggiornamento offre agli utenti la possibilità di rendere il cuore del proprio like paticolarmente grande. Ma come funziona esattamente questa novità?

L’aggiornamento è stato implementato di recente, e pare che tutti gli utenti possono usarlo. Si parte da quando si vuole lasciare un cuore a un post Instagram o a un reel, e dall’animazione che parte da dove si è lasciato il like con il dito e finisce con il cuore che plana sull’icona in basso a sinistra. Per ingrandire questo cuore, basta cliccare ripetutamente al centro del post per far sì che il like si ampli sempre di più.

Questa caratteristica è accessibile a tutti gli utenti che utilizzano Instagram, indipendentemente dal sistema operativo del dispositivo, che sia iOS o Android. Sebbene sia una funzione simpatica, va sottolineato che non ha uno scopo o un utilizzo. Infatti non aggiunge like alla persona alla quale lo stiamo lasciando e questa non si accorgerà del cuore ingrandito. Non è chiaro quale sia lo scopo pensato dal social.

Conoscevate già questa interessante novità relativa al cuore dei like su Instagram?