Instagram, come nascondere le Storie in evidenza dalla griglia del profilo

HowTo

Martina Pedretti | 26 Novembre 2024

Instagram

Come si nascondono le Storie in evidenza che ora appaiono nella griglia principale del profilo Instagram? Una veloce guida

Negli ultimi giorni Instagram ha messo in atto un cambiamento rivoluzionario, che non è stato ben accolto dai suoi utenti. Infatti ha deciso di spostare le Storie in evidenza dalla loro sezione dedicata sotto alla biografia, in una scheda a parte del profilo, andando però anche a inserirle nella griglia principale, in mezzo agli altri post. C’è quindi un modo per nascondere le Storie in Evidenza dalla griglia del profilo e lasciarle solo nella loro scheda dedicata?

Come nascondere le Storie in evidenza dalla griglia principale del profilo

Esiste un modo molto veloce per nascondere le Storie in evidenza dalla griglia del profilo, ed evitare che queste rovinino il vostro feed dei post. Per farlo basta tenere premuto sulle storie in evidenza che compaiono nel feed (le riconoscete dall’icona a forma di cuore con un piccolo cerchio intorno) e cliccare su “Rimuovi dalla griglia principale”.

Così facendo il contenuto non apparirà più nel feed principale del profilo, ma solo nella sua scheda dedicata.

Se vi state chiedendo come fare marcia indietro e tornare ad avere le Storie in evidenza a forma di cerchietti sotto alla biografia del profilo, purtroppo vi dobbiamo comunicare che al momento non è possibile. Instagram ha deciso di estendere il test a tutti i suoi utenti, e solo se farà un passo indietro potremo riavere i nostri amati cerchietti che tanto abbiamo curato negli anni.

Per il momento dobbiamo quindi accontentarci delle Storie in evidenza nella scheda dedicata del feed, ma almeno possiamo nasconderle dalla griglia principale dei post.

Vi aggiorneremo se Instagram deciderà di tornare indietro e cancellare questo aggiornamento che ha raccolto solo scontento in tutto il mondo.