Instagram, come rimettere i post quadrati nel profilo

HowTo

Martina Pedretti | 20 Gennaio 2025

Instagram

Avete notato il nuovo aggiornamento di Instagram? Il feed ha cambiato completamente volto, abbandonando i classici quadratini che per anni hanno caratterizzato il profilo di milioni di utenti. L’aspetto regolare e armonioso della griglia è stato sostituito da un formato rettangolare che ha scatenato reazioni contrastanti tra gli appassionati della piattaforma.

Se vi state chiedendo come rimettere i post quadrati nel profilo, ve lo spieghiamo qui sotto.

Il trucco per un feed quasi quadrato

Sebbene non ci sia un modo per ripristinare definitivamente il vecchio formato quadrato, esiste un piccolo trucco per ottenere un effetto simile e rendere il feed più ordinato.

Con l’ultimo aggiornamento, Instagram consente di modificare l’anteprima dei post durante la pubblicazione. Tenendo premuto a lungo sull’immagine, è possibile accedere all’opzione “Adatta”, che permette di ripristinare un’anteprima quadrata del contenuto. Tuttavia, per compensare le sezioni mancanti ai lati, la piattaforma aggiunge automaticamente dei bordi bianchi o neri.

Come rimettere i post quadrati nel profilo

Anche se questo non restituisce l’aspetto originale del feed, è una soluzione per chi non riesce ad abituarsi al nuovo formato rettangolare, o per chi si è visto tagliare in modo brutale delle foto che funzionavano solo in formato quadrato.

Il cambiamento del feed rappresenta una chiara evoluzione nella strategia di Instagram, probabilmente pensata per adattarsi meglio ai contenuti video e ai formati più moderni. Tuttavia, questo aggiornamento non è stato accolto positivamente da tutti. Molti utenti, affezionati al vecchio design, preferivano la semplicità e l’uniformità dei quadrati.

Se anche voi sentite la mancanza del feed di una volta, provate il trucco dell’anteprima quadrata e valutate se questa soluzione fa al caso vostro. Certo, non è un ritorno completo al passato, ma potrebbe rendere il cambiamento più sopportabile.

E voi, cosa ne pensate? Preferite il nuovo formato o vorreste riavere i classici quadratini?