Martina Pedretti | 19 Settembre 2023

Come togliere tutti i Mi Piace a una persona su Instagram

Instagram è una piattaforma sociale che ci consente di condividere momenti, interessi e connetterci con amici e familiari attraverso immagini e video. Tuttavia, ci sono momenti in cui potresti voler rimuovere tutti i Mi Piace che hai messo sui post di una persona, magari a seguito di un cambiamento nei rapporti o per mantenere una maggiore privacy. Ecco come farlo in pochi semplici passaggi e senza dover bloccare questa persona.

Inizia aprendo l’applicazione Instagram sul tuo dispositivo mobile e accedi al tuo profilo cliccando sull’icona a cerchio in basso a destra dello schermo.

Una volta nel tuo profilo, tocca l’icona delle tre linee in alto a destra per aprire il menù e seleziona La tua attività. A questo punto clicca su Mi piacciono e aspetta che si carichi la lista di tutti i post a cui hai messo un like.

Sopra alla griglia appariranno diverse voci come “Dalle più recenti alle meno recenti“, “Tutte le date“, e scorrendo verso sinistra con il dito si mostrerà anche “Tutti gli autori“. Proprio questo è il punto che ti interessa.

Clicca questa voce e così uscirà il Filtra per autore, dove potrai scrivere il nome utente della persona a cui vuoi togliere tutti i Mi Piace. A questo punto seleziona la voce Seleziona in alto a destra, e vedrai apparire dei cerchi vuoti su ogni post a cui hai messo like.

Cliccando su ognuno di questi e poi su “Non mi piace più“, potrai rimuovere tutti i like Instagram a una determinata persona manualmente.

