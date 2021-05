Se nella lista di persone che segui su Instagram c’è qualcuno che proprio non si vuole più vedere nella home o nelle storie, ma che si preferisce non unfolloware, ecco la soluzione. Il social permette infatti di mettere in muto determinati account, senza che la persona lo venga a sapere. Ecco come silenziare quindi gli account su Instagram.

Mark Zukerberg ha creato questa opzione per nascondere gli aggiornamenti di un determinato profilo. Magari si ha discusso con qualcuno o semplicemente si è troppo amici per rimuovere il follow, per questo esiste la funzione “Silenzia”. Quindi Instagram come silenziare account senza smettere di seguire, in che modo si fa?

Come silenziare account Instagram su Android

Con questo metodo sarà possibile non ricevere più aggiornamenti da un determinato account, senza smettere di seguirlo. All’utente in questione non arriverà nessun tipo di notifica, e non potrà sapere che lo hai silenziato. Ecco quindi come silenziare un account Instagram su Android.

Su Android basta entrare nel profilo della persona che si vuole silenziare, cliccare sul tasto Segui già, sotto la bio dell’utente scelto e poi su Silenzia. Qui potrai scegliere poi se silenziare i Post o le Storie, oppure entrambi.

In questo modo è possibile scegliere in base alle proprie esigenze e preferenze. Se invece si preferisce riattivare l’opzione silenziata, basterà ritornare su Segui già, poi su Silenzia, e deselezionare ciò che si è scelto di silenziare.

Instagram ci tiene a sottolineare che non informerà la persona che è stata silenziata.

Il profilo e le storie saranno comunque visibili se l’account silenziato viene cercato, così come sarà possibile mettere mi piace, commentare e ricevere notifiche se l’utente interagisce con il nostro profilo.

Come silenziare account Instagram su iOS

Allo stesso modo anche su iOS è possibile utilizzare questa funzione. Ecco quindi come silenziare un account Instagram su iOS.

Aprendo il profilo che si intende silenziare e cliccando Segui già, la procedura sarà simile. Selezionando “Silenzia” si potrà infatti scegliere come per Android se mutare solo le storie, solo i post o entrambi.

Anche in questo caso le regole sono le stesse: è possibile togliere l’opzione “Silenzia”, è possibile interagire con l’account silenziato ed esso non saprà di essere stato mutato.

