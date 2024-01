HowTo

Martina Pedretti | 25 Gennaio 2024

Instagram

Instagram: come disabilitare la conferma di lettura a un singolo contatto e togliere il visualizzato dai DM

Instagram: come togliere il visualizzato dai DM con una persona

In passato vi abbiamo spiegato che Instagram ha inserito la possibilità di rimuovere la spunta di conferma lettura dalle vostre chat. Ora però vi vogliamo anche dire come poter togliere il visualizzato nei DM con un singolo contatto e non a tutti i vostri DM.

Questo aggiornamento segue quanto già implementato da WhatsApp, dove le spunte grigie indicano l’invio e la ricezione del messaggio, mentre le spunte blu confermano la lettura. Sia le spunte che l’ultimo accesso sull’app possono infatti essere rimosse dagli utenti.

A differenza di WhatsApp, su Instagram non ci sono le spunte, ma c’è comunque una voce che indica “Visualizzato” quando una persona legge il DM inviato. Inoltre, l’app fornisce indicazioni temporali più dettagliate, segnalando le ore o i giorni in cui il messaggio è stato visualizzato.

Per chi vuole, Instagram ha introdotto l’opzione di disabilitare la conferma di lettura a un singolo contatto, e non solo togliendo il visualizzato a tutte le chat. Come togliere quindi il visualizzato su Instagram?

Apri l’app di Instagram. Vai ai DM. Seleziona una chat. Tocca il nome del contatto su cui desideri attivare l’opzione. Tocca “Privacy e Sicurezza“. Disattiva l’opzione “Conferma di Lettura” ( è disattivata se da blu passa a grigia).

Ecco la schermata:

La voce da selezionare

Questa opzione consente agli utenti di personalizzare l’esperienza su Instagram, gestendo in modo più dettagliato la propria privacy durante le interazioni attraverso i DM.

Ora che avete scoperto come togliere il visualizzato da una singola chat nei DM Instagram, userete questo strumento?