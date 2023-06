HowTo

Andrea Sanna | 20 Giugno 2023

Instagram

C’è un modo per togliere il voto a un sondaggio dato su Instagram. Ecco come fare attraverso la nostra guida

Voto su Instagram: come toglierlo

Vi sarà capitato un sacco di volte di dare un voto a un sondaggio Instagram, ma rendervi conto di aver pigiato per sbaglio sulla risposta. Una risposta non voluta che, magari, in alcune circostanze potrebbe provocarvi un po’ di imbarazzo con i vostri amici.

Ma non temete. C’è un modo che vi permette di togliere il voto in questione, con pochi semplici passaggi. Su TikTok ci sono centinaia e centinaia di tutorial che spiegano passo passo come fare e anche noi abbiamo deciso di proporvi una guida semplice e veloce che vi suggerisce come risolvere il problema.

Non perdiamo tempo e vediamo come fare per togliere il voto al sondaggio di Instagram:

Per prima cosa dovete aprire Instagram .

. Cliccate in basso a destra, dove compare la vostra immagine di profilo in miniatura.

Vi comparirà così il vostro profilo.

Da qui dovrete nello specifico:

Pigiare in alto a destra della schermata della piattaforma. Precisamente sulle tre linee orizzontali.

Una volta fatto questo vi comparirà uno specchietto come quello che vedere nello screen sottostante.

Qui troverete le impostazioni, come gestire la vostra privacy e tante altre cose utili per poter gestire al meglio il vostro profilo Instagram.

L’opzione da selezionare e che interessa a noi in questo momento è “La tua attività”.

I passaggi per eliminare risposte ai sondaggi Instagram

Una volta fatto questo vi troverete davanti a un’altra nuova schermata, in cui sono indicati i post che ti piacciono su Instagram, i commenti, i tag ecc. Cosa fare dunque ora?

Dovrete cliccare su “Risposte con adesivo”.

Passaggi per eliminare risposte ai sondaggi – Instagram

E poi? Vediamolo insieme:

Una volta fatto questo vi troverete tutte le risposte che avete dato a sondaggi e i vari pensieri scritti nel box delle domande.

Selezionate la risposta (o risposte) che vi interessa eliminare.

A questo punto l’ultimo passaggio da eseguire è cliccare sulla scritta in rosso “Elimina” in basso.

in basso. Sulla schermata vi verrà chiesto se volete davvero eliminare la risposta (o le risposte) alla storia su Instagram. Qui dovrete quindi cliccare “Elimina” per confermare.

Passaggi – Come eliminare voto sondaggi Instagram

Ecco dunque spiegato come togliere le risposte ai sondaggi o ai box delle domande su Instagram!