Martina Pedretti | 3 Luglio 2023

Come recuperare i post a cui hai messo Mi Piace su Instagram

Se la tua domanda è come posso come vedere i post a cui ho messo Mi Piace su Instagram, sei nel posto giusto. Ecco una veloce guida su come fare.

Forse per alcuni sarà scontato, ma in molti non sanno che i post a cui si è messo Mi Piace su Instagram si possono recuperare in un’apposita sezione dell’app. Non serve infatti salvare tutti i post che ci piacciono per recuperarli, ma è possibile farlo anche lasciando un semplice like.

Il procedimento per scoprire la lista dei post a cui si è messo Mi Piace su Instagram è molto facile. Ecco cosa devi fare, passo per passo:

Apri il tuo account Instagram ;

; Entra nel tuo profilo facendo tap sulla foto nell’angolo in basso a destra;

facendo tap sulla foto nell’angolo in basso a destra; Tocca l’icona delle tre linee in alto a destra per aprire il menù;

in alto a destra per aprire il menù; Seleziona La tua attività ;

; Clicca su Interazioni ;

; Vai infine su Mi piacciono.

La guida per come vedere i post a cui hai messo Mi Piace

In questa sezione quindi potrai trovare tutti i post a cui hai messo like su Instagram. Inoltre è possibile filtrarli in diversi modi, ordinandoli per data crescente o decrescente, filtrando l’autore e anche la data di inizio e la data di fine della ricerca.

Insomma, Instagram permette di fare una ricerca approfondita all’interno della lista dei nostri Mi Piace. Sfruttando questa opzione potrete cercare nel dettaglio, senza stare a perdervi nei meandri dell’app.

Tutto chiaro? Ti è stata utile questa guida?

