Andrea Sanna | 1 Settembre 2023

Instagram

I bot su Instagram

Su Instagram si sta sempre più espandendo il fenomeno dei bot tra i commenti dei post pubblicati. Ma cosa sono e come fare per bloccarli? Ecco qui cosa c’è da sapere a riguardo.

Cosa sono

Partiamo con il capire cosa sono i bot di Instagram. Si tratta di un software che prende in gestione un profilo e ne autorizza alcune interazioni, lasciando così modo all’utilizzatore di concentrarsi sui vari contenuti e gestione di nuovi contatti.

In queste settimane questo fenomeno si sta verificando sempre più un fenomeno sulle piattaforme e in particolare su Instagram. Sotto ai vari post si leggono insulti e minacce ai volti noti (e non solo). Frasi davvero molto pesanti.

La cosa incredibile però è che non sono scritti da qualcuno in prima persona ma si tratta appunto dei bot, che si diffondono a macchia d’olio. Sbirciando sui vari profili Instagram abbiamo notato appunto ciò che si sta verificando e i commenti negativi sono davvero a vagonate.

Come bloccarli su Instagram

Ma come sfidare questo problema e risolverlo? L’unica cosa certa è che ci sia sicuramente qualcuno dietro questi profili. C’è da dire però che il bot rimane in forma anonima e quindi è impossibile risalire al responsabile.

Per cercare di ostacolare il tutto consigliamo di bloccare i bot. Come fare? Una volta che vi ritrovate il commento in questione vi basterà premere sul commento facendo swipe verso destra e cliccare sull’icona della nuvoletta con un punto esclamativo. Questo vi permetterà di segnalare il commento come spam (e non solo). Altra opzione valida può essere quella di “bloccare” il profilo del bot come fareste per qualsiasi altro account. Mi raccomando, è importante!

Al momento è l’unico modo per cercare di fermarli!

