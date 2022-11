“Ora puoi configurare un portfolio su Instagram per condividere la tua storia unica e posizionarti per le partnership con il brand”, è questa la nuova novità dell’amata applicazione (QUI L’ANNUNCIO). Ma cos’è Creator portfolio e come si crea?

Cos’è Creator portfolio

Si tratta di uno dei nuovi strumenti di Instagram che permette di realizzare sempre dei contenuti originali e all’avanguardia. Un modo come un altro anche per agevolare e facilitare il lavoro dei creator. Tale aggiornamento infatti è dedicato proprio a coloro che lavorano quotidianamente su Instagram e monetizzano. Mediante il proprio portfolio dell’applicazione, come se fosse una sorta di curriculum, potranno ricreare una sorta di vetrina digitale in cui elencare i propri lavori, quali collaborazioni, adv ecc. Un modo ancor più efficace per raccontare meglio ciò che si vuole proporre al proprio pubblico.

Ma entriamo nello specifico. Nel portfolio in questione i vari creator di Instagram avranno la possibilità di aggiungere delle descrizioni per potersi raccontare ai propri clienti mediante, ma anche mostrare reels e post di collaborazioni precedenti e così via. Vediamo come poter fare questo in poche semplici mosse.

Come si crea Creator portfolio

Iniziamo con il dire che per poter fare dei Creator portfolio si deve chiaramente essere conosciuti come creatori di contenuti e far parte del marketplace degli stessi. Con questo status vi basterà accedere nelle impostazioni del dashboard per professionisti e:

1. Clicca sull’opzione “Contenuti brandizzati” presente nell’apposita sezione “I tuoi strumenti”;

2. Successivamente clicca su “Crea Creator Portfolio”;

3. Scegli un’immagine di copertina di tuo gradimento;

4. Come quarto passaggio aggiungi le sezioni scegliendo “testo, messaggi, altri profili Instagram e approfondimenti”. In particolar modo l’ultima volte è relativa al coinvolgimento degli utenti e dei follower.

5. Fatto questo e creato il tuo portfolio, hai sempre modo di modificarlo e sistemarlo cliccando su “modifica”.

6. Infine clicca su “Salva”.

Le impostazioni predefinite prevedono che sia solo il creator a visualizzare inizialmente il portfolio su Instagram e per fare in modo che sia disponibile per tutti si deve semplicemente modificare l’opzione di visibilità ed il gioco è fatto.

PC Professionale © riproduzione riservata.