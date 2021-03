Come condividere i film e le serie tv Netflix nelle Instagram stories

Oltre alla condivisione dei brani da Spotify anche gli amanti dei film e delle serie tv, possono condividere i contenuti Netflix che più amano direttamente sulle Instagram Stories.

Il servizio streaming Netflix permette infatti agli utenti iOS e Android, di condividere attraverso app i propri film e serie tv preferiti con tutti i follower di Instagram sulle Stories. Quando un amico disperato chiederà un consiglio riguardo cosa guardare basterà sfruttare le storie.

Il metodo di condivisione da Netflix è semplice e immediato, e le uniche prerogative sono avere l’applicazione sul proprio dispositivo iOS o Android e avere un profilo Instagram. Ecco infatti come funziona questa funzione e come condividere serie tv e film da Netflix su Instagram.

Come condividere da Netflix a Instagram Stories

Netflix: il tasto Condividi

Per condividere le serie tv e i film che si stanno guardando su Netflix, basterà cercarli sul catalogo dell’app. Una volta aperta la pagina a essi dedicata si aprirà una serie di opzioni tra cui anche Condividi. Questo bottone è quello che serve per condividere sulle Instagram Stories il contenuto Netflix che si vuole. Infatti basterà semplicemente cliccarlo.

Il prossimo passaggio sull’app di Netflix è molto semplice. Infatti dopo aver cliccato su Condividi si aprirà una selezione di applicazioni sulle quali è possibile pubblicare il film o la serie tv che si sta guardando. Le opzioni sono: WhatsApp, messaggi, Messenger, Twitter, copia link, altre opzioni e ovviamente Storie di Instagram. Selezionando quest’ultima si aprirà una schermata che reindirizza all’applicazione e alla sua opzione storie. Questa funzione è disponibile sia su iOS che su Android.

Serie Netflix nelle Stories

La serie You condivisa nelle Instagram Stories da Netflix

L’utente di questo esempio ha scelto di condividere la serie tv YOU con Penn Bagdley e Shay Mitchell, ed ecco come il contenuto sarà visualizzato su Instagram Stories. Il passaggio da Netflix trasforma il contenuto in immagine formato storia e l’adatta in base al dispositivo utilizzato. È inoltre possibile interagire con la foto, inserendo testo, gif, musica e adesivi.

Film Netflix nelle Instagram Stories

Condivisione Birdbox da Netflix a Stories

Oltre alle serie tv, anche i film possono essere condivisi, proprio come nel caso di Birdbox con Sandra Bullock, l’originale Netflix che ha monopolizzato gli utenti del servizio streaming a fine 2018. In questo caso ecco anche un esempio di come il testo aggiunto dall’account Instagram che condivide il film si possa inserire nella Stories.