Su Netflix debutta il pulsante doppio pollice in su: ecco di cose si tratta, come funziona e cosa cambia per gli abbonati.

Netflix Two Thumps Up: di cosa si tratta

Netflix sta introducendo un nuovo pulsante per aiutare il servizio di streaming a curare la home degli abbonati con consigli ancora migliori: Two Thumbs Up. Ma di cosa si tratta? Per Netflix è una nuova funzione che si unisce al pollice in su e a quello in giù, già esistenti, e che aiutano Netflix a capire cosa mostrare ai singoli abbonati. Il doppio pollice in su di Netflix consentirà agli utenti di indicare che un contenuto è piaciuto davvero.

L’azienda ha quindi specificato che lo strumento aiuterà per fornire consigli sempre più mirati al pubblico.

“Gli utenti non hanno mai avuto tante fantastiche opzioni di intrattenimento come hanno in questo momento“, ha detto Christine Doig-Cardet, direttrice dell’innovazione dei prodotti e delle esperienze di personalizzazione di Netflix, a The Verge. “Essere in grado di trovare gli spettacoli e i film che si amano è davvero importante. Vogliamo continuare a rendere Netflix il luogo in cui è più facile scegliere qualcosa da guardare”.

Netflix ha abbandonato il suo sistema di valutazione a cinque stelle nel 2017 per il sistema Pollice Su e Pollice Giù. Doig-Cardet afferma che gli utenti non ritenevano che indicare quali titoli gli piacessero e non gli piacessero fosse sufficiente. Infatti il nuovo pulsante doppio Pollice Su di Netflix dovrebbe aiutare gli abbonati a navigare meglio nella gigantesca libreria della piattaforma.

Come funziona il doppio pollice in su di Netflix

Il nuovo pulsante doppio pollice in su si trova accanto ai pulsanti pollice in su e pollice in giù sulle interfacce Web, TV, Android e iOS di Netflix a partire da oggi. Per utilizzarlo quindi non basterà altro che aprire la pagina di un contenuto che stiamo guardando e far scorrere il mouse, fare tap con il dito o selezionare con il telecomando il tasto del pollice. Al suo fianco apparirà quindi il doppio pollice, oltre al già esistente pollice verso. Scorrendo sopra la novità uscirà la parola “Adoro!”, e si potrà cliccare per esprimere la propria preferenza.

