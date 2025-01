HowTo

Martina Pedretti | 23 Gennaio 2025

netflix

In Italia Netflix ha lanciato la nuova opzione di abbonamento: utente extra con pubblicità. Ecco come funziona e quanto costa

Netflix ha introdotto in Italia una nuova opzione per gli utenti che desiderano condividere il proprio account con persone esterne al nucleo familiare: l’utente extra con pubblicità. Questa soluzione offre un’alternativa più economica rispetto all’utente extra tradizionale, ma con alcune limitazioni.

Cos’è l’utente extra con pubblicità e come funziona?

Lanciato per la prima volta a maggio 2023, l’utente extra permette a chi possiede un account Netflix con piani Standard o Premium di aggiungere un accesso in più per persone al di fuori della famiglia. L’opzione standard costa 4,99 euro al mese, ma ora, con l’introduzione della versione con pubblicità, il prezzo scende a 3,99 euro al mese.

L’utente extra con pubblicità presenta alcune differenze significative:

Dispositivo unico: è possibile guardare Netflix su un solo dispositivo alla volta.

è possibile guardare Netflix su un solo dispositivo alla volta. Qualità video: limitata al 1080p (Full HD), senza audio spaziale.

limitata al 1080p (Full HD), senza audio spaziale. Download limitati: massimo 15 download al mese.

massimo 15 download al mese. Pubblicità: sono presenti brevi interruzioni pubblicitarie durante la visione.

sono presenti brevi interruzioni pubblicitarie durante la visione. Profilo unico: l’utente dispone di un solo profilo, non configurabile come “Bambini”.

Chi può aggiungere un utente extra?

La funzione è disponibile solo per gli abbonati con i piani Standard (13,99 euro/mese) o Premium (19,99 euro/mese). Gli utenti con il piano Standard con Pubblicità (6,99 euro/mese) o coloro che si abbonano tramite partner non possono accedere a questa opzione.

Il numero massimo di utenti extra varia in base al piano scelto:

Standard: possibilità di aggiungere 1 utente extra.

possibilità di aggiungere 1 utente extra. Premium: possibilità di aggiungere fino a 2 utenti extra.

Netflix in Italia: piani e costi aggiornati

Dal 18 ottobre 2024, i piani Netflix in Italia includono:

Standard con Pubblicità: 6,99 euro/mese.

6,99 euro/mese. Standard senza pubblicità: 13,99 euro/mese.

13,99 euro/mese. Premium: 19,99 euro/mese.

Intanto in USA, Canada, Portogallo e Argentina i prezzi si sono alzati, e speriamo che questo non coinvolga anche noi prossimamente.