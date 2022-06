NGL è il nuovo strumento legato indirettamente a Instagram dove porre domande e risposte anonime, e sembra essere l’ultima applicazione in trend tra gli utenti della Gen-Z.

Ma di cosa si tratta? Si tratta di un’app che permette di porre domande agli amici rimanendo anonimo. La si può usare anche postando un link nelle Storie di Instagram, per far rispondere ai propri follower. NGL, che sta per “not gonna lie“, ovvero “non mentirò“, consente di esprimere i propri pensieri liberamente e in modo anonimo. L’app funge da luogo sicuro in cui gli adolescenti possono dire quello che vogliono ad altri utenti.

L’ultima moda è proprio quella di postare il proprio link NGL nelle Storie Instagram, usando l’adesivo dedicato. Dopodiché si risponde alle domande o alle frasi che si riceve in modo anonimo, postando proprio nelle Storie uno screen di quanto ricevuto.

Per i più anziani navigatori del web si tratta di uno strumento molto simile ad Ask.fm, dove era possibile porre domande o dire la propria opinione in anonimo e attendere una risposta.

Come aggiungere NGL al Instagram

Prima di tutto è necessario scaricare NGL e tappare su “ricevi messaggi anonimi” sull’applicazione. Il primo passaggio 1 prevede di copiare il proprio link dedicato, e lo si potrà incollare nell’adesivo Instagram dedicato proprio ai link.

Infatti, aprendo Instagram, basterà aprire la sezione Crea delle Storie, quindi fare clic sull’icona dell’adesivo LINK. Dopo aver incollato le informazioni nella casella Aggiungi link, si potrà scrivere quello che si vuole nella sezione della didascalia. L’icona poi può essere spostata sullo schermo.

Come funziona?

Dopo aver pubblicato il proprio ngl.link, i follower Instagram possono inviare un messaggio anonimo attraverso NGL. Successivamente si potranno visualizzare tutte queste risposte nella sezione Posta in arrivo dell’app NGL, e le si potranno pubblicare nelle proprie Storie di Instagram con degli screenshot. Inoltre è possibile aggiungere il proprio ngl.link alla biografia di Instagram per ricevere più messaggi.

PC Professionale © riproduzione riservata.