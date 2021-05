Se c’è una domanda che gli appassionati dello streaming si fanno sempre più spesso, questa riguarda sicuramente i piani Netflix. Come molti sanno benissimo, infatti, il colosso dello streaming mette a disposizione diversi piani di abbonamento che differiscono per alcune caratteristiche. Se per alcuni queste sono futili, per altre invece rappresentano fattori importanti che potrebbero spingere a protendere per un abbonamento piuttosto che un altro. Ecco la nostra guida per scegliere il piano migliore per te.

Piano Netflix Base

Il primo piano che vi presentiamo è il Base. È la versione più economica dell’abbonamento e costa 7,99 euro al mese. Offre la possibilità di guardare le vostre serie TV preferite su un solo schermo alla volta ma non ha altri tipi di limitazioni riguardo ai contenuti.

Avrete, dunque, accesso a tutti i contenuti del portale, non avrete nessun obbligo di durata dell’abbonamento. La limitazione principale riguarda la qualità di streaming. Il piano Base infatti offre una qualità standard e non HD.

Vi consigliamo di scegliere il piano Base di Netflix se siete dei moderati appassionati di serie TV e se davvero non vi interessa la qualità visiva dei contenuti che rimane ad ogni modo molto buona. Inoltre, potendo vedere i contenuti da un solo dispositivo contemporaneamente, vi consigliamo di scegliere questo piano quando la condivisione con gli amici non è così frequente.

Piano Netflix Standard

Il piano Netflix Standard offre le stesse caratteristiche del piano Base. Ad esso si aggiunge la possibilità di utilizzare un altro dispositivo in contemporanea per un totale di due schermi.

Questa volta, però, i contenuti sono forniti in qualità HD. Il prezzo del piano è di 11,99 euro.

Siete degli appassionati di serie TV che pretendono qualcosa di più del piano base? Volete un servizio medio, con una buona visione in HD? Fidatevi del piano Standard. La condivisione dell’account in questo caso è più semplice, potendo usufruire di due dispositivi contemporaneamente.

Piano Netflix Premium

Se invece non volete rinunciare assolutamente a niente e volete la sicurezza di avere il vostro account sempre a disposizione ogni volta che ne avete voglia, la soluzione è il piano Netflix Premium.

Anche in questo caso aumentano dispositivi e qualità: potrete infatti essere connessi da ben quattro schermi e vedere i vostri contenuti in tranquillità, in qualità ULTRA HD.

Il costo del piano è di 15,99 euro al mese

Scegliere il piano Premium di Netflix è obbligatorio quando non volete limiti di nessun tipo, né di disponibilità del vostro account, né tantomeno volete rinunciare alla qualità straordinaria dei contenuti.

Questo piano, inoltre, è consigliabile se vedere i vostri film e serie preferite sul vostro televisore, per un’esperienza a dir poco straordinaria.

