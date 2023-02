Digital content creator: i software fondamentali per realizzare corsi e-learning

HowTo | News | Software

redazione rivista | 6 Febbraio 2023

I tool necessari per un professionista che crea contenuti per la didattica online

I professionisti che si occupano di realizzare qualsiasi tipo di contenuto digitale per diverse finalità e rivolti a uno specifico target sono i content creator. Tra i vari campi in cui lavorano questi professionisti, c’è l’e-learning, ambito che richiede una particolare attenzione per la realizzazione di prodotti che garantiscano chiarezza dei contenuti, un’interfaccia accattivante e con il maggior numero di informazioni possibile che aiutino a rendere più semplice lo studio.

Un contenuto multimediale con una struttura solida favorisce il processo di apprendimento attivo, come sostenuto dallo studioso americano Richard Mayer. Un processo che può spiegare il successo ottenuto dai corsi e-learning, che secondo uno studio condotto dalla Brandon Hall Group Research hanno avuto una crescita del 900% nel periodo tra il 2000 e il 2017.

Un professionista che crea contenuti per la didattica online ha bisogno di utilizzare tool specifici, in particolare Powerpoint e i cosiddetti authoring tool, i quali consentono di realizzare contenuti informativi di alta qualità (corsi, quiz, test e sondaggi) arricchiti con vari contenuti multimediali.

E-learning: di cosa si occupa il content creator

Andiamo a conoscere più a fondo quali sono i prodotti di competenza del content creator. L’e-learning è uno strumento in grado di offrire agli studenti numerose risorse in grado di favorire l’apprendimento e di testare in maniera autonoma le proprie competenze durante il percorso di studio.

In merito a questo, il content creator si occupa di realizzare:

lezioni testuali e videolezioni

quiz intermedi per valutare il grado di preparazione al termine di ogni lezione

per valutare il grado di preparazione al termine di ogni lezione test di inizio e fine corso, con lo scopo di valutare l’apprendimento ottenuto seguendo i corsi virtuali

di inizio e fine corso, con lo scopo di valutare l’apprendimento ottenuto seguendo i corsi virtuali sondaggi di valutazione, atti a valutare la soddisfazione degli studenti

Tutti i contenuti creati devono essere chiari, di facile comprensione e utilizzo e in grado di mantenere alta l’attenzione dello studente.

Content creator: i tool fondamentali per creare un corso e-leargning

Dopo aver approfondito la figura del content creator, andiamo a vedere quali sono i software fondamentali che ogni professionista deve avere nel proprio bagaglio per la realizzazione di prodotti rivolti al settore formativo. Powerpoint è un software indispensabile che permette di realizzare presentazioni in maniera semplice e veloce, curando la scelta di font e immagini. Questo processo va però arricchito con quiz e test, al fine di dare vita a un corso completo e interattivo. Per inserire queste funzioni aggiuntive, bisogna ricorrere ad authoring tool, i quali dispongono anche di librerie integrate ricche di immagini e template in grado di migliorare al massimo la qualità grafica. Inoltre, gli authoring tool garantiscono la completa compatibilità del corso prodotto con le piattaforme utilizzate per la distribuzione di corsi e-learning, nello specifico LMS e Learning Management System.

E-leargning: un settore in grande espansione

Come confermato dallo studio condotto da Global Industry Analysts, società specializzata nelle ricerche di mercato, l’e-learning è in forte espansione. Si prevede infatti che il mercato globale di questo settore potrà raggiungere, per il 2027, il valore di 499 miliardi di dollari. Le opportunità che offre questo campo sono quindi numerose, per riuscire a farsi notare però, è necessario produrre contenuti di alta qualità, in grado di soddisfare al massimo le esigenze dei fruitori dei corsi. Per riuscirci è preferibile ricorrere ai servizi offerti da un content creator professionista, ma è possibile farlo anche sfruttando al meglio i software di presentazione e authoring offerti dalla rete e dalle aziende del settore.