Squid Game, come giocare a Squid Project su Roblox

HowTo

Martina Pedretti | 13 Gennaio 2025

Videogiochi

Scopri come giocare al viralissimo Squid Project, il minigioco ispirato a Squid Game, su Roblox su PC, iOS e Android

Come giocare a Squid Project su Roblox su iOS, Android e Windows

La popolarità di Squid Game ha ispirato numerosi sviluppatori a creare versioni virtuali dei suoi giochi mortali su Roblox. Se vuoi provare l’emozione di competere in sfide basate sui classici giochi per bambini, ecco come puoi accedere e giocare al popolarissimo Squid Project su PC Windows, dispositivi mobili iOS e Android, e persino su console Xbox.

Cos’è Squid Project

Squid Project è un gioco su Roblox ispirato all’iconico show Netflix Squid Game, dove i giocatori competono in una serie di minigiochi mortali per vincere il primo premio. Seguendo il formato della serie originale, ogni round elimina diversi partecipanti, lasciando in vita un solo vincitore. Se vuoi diventare il campione, dovrai superare ogni altro giocatore e completare tutte le sfide senza essere eliminato.

Il gioco supporta fino a 99 partecipanti per partita e presenta cinque modalità principali, ciascuna progettata per ridurre drasticamente il numero di concorrenti fino al round finale. Attualmente, Squid Project è in fase di accesso anticipato, il che significa che potrebbero esserci aggiornamenti futuri e qualche bug durante il gameplay.

Leggi anche: TikTok, come mettere i numeri di Squid Game sull’immagine profilo

Per giocare da PC basta seguire le seguenti indicazioni:

Apri il browser sul tuo computer e accedi al sito ufficiale di Roblox (roblox.com).

Se non hai un account, registrati gratuitamente.

Scarica e installa Roblox Player .

. Dopo aver completato l’installazione, accedi nuovamente al sito.

Utilizza la barra di ricerca per digitare “Squid Project”

Per giocare a Squid Game su dispositivi mobili iOS e Android invece:

Scarica l’app ufficiale di Roblox dall’App Store o da Google Play e accedi con il tuo account. Tocca l’icona di ricerca e digita “Squid Project”. Seleziona uno dei titoli disponibili e premi “Gioca” per partecipare alla sfida

Modalità di gioco

Quali sono i giochi presenti in Squid Project?

Un, due, tre, stella

Devi attraversare un campo mentre l’NPC all’estremità opposta dà comandi. Quando dice “Luce verde”, puoi avanzare, ma appena chiama “Luce rossa”, devi fermarti immediatamente. Se vieni sorpreso a muoverti durante una luce rossa, verrai eliminato. Dalgona

Il compito consiste nel ritagliare una forma perfetta dal biscotto usando il mouse, senza commettere errori. Se sbagli il taglio o rompi il biscotto, sarai eliminato. Tiro alla fune

I giocatori vengono suddivisi in due squadre che competono in una gara di forza. L’obiettivo è tirare la corda per far cadere la squadra avversaria. Solo la squadra vincente avanza al round successivo. Ponte di vetro

In questa sfida, dovrai attraversare un ponte composto da lastre di vetro, alcune delle quali sono fragili e si rompono sotto il peso. Dovrai essere rapido e fortunato per raggiungere l’altra estremità senza cadere. Squid Game

Il round finale consiste in un duello tra i giocatori sopravvissuti. L’obiettivo è eliminare l’avversario e diventare il campione di Squid Project.

Leggi anche: Come giocare al minigioco di Squid Game su Google

La nuova versione del gioco include anche vari giochi dalla nuova stagione, come Il raduno, dove i partecipanti si trovano su una piattaforma rotante, e devono accedere a delle stanze con un numero ristretto di persone.