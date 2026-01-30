Le statistiche di Spotify

HowTo | Internet

Redazione | 30 Gennaio 2026

Gli utenti assidui del servizio di streaming musicale Spotify apprezzano molto il riassunto statistico dei loro ascolti, che viene inviato loro alla fine di ogni anno e viene chiamato Spotify Wrapped. È un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, capace di far riscoprire brani legati a momenti specifici dell’anno appena trascorso e di risvegliare ricordi sopiti.

Ma non bisogna aspettare la fine di dicembre per recuperare informazioni statistiche sui propri ascolti; Spotify offre alcune opzioni di base per ricavare qualche dato, ma sfruttando l’integrazione con strumenti di terze parti si possono ottenere dati molto più completi e ricchi.

Per visualizzare le informazioni di base bisogna raggiungere l’interfaccia di Spotify all’interno di un browser Web (basta digitare l’Url https://open.spotify.com), fare clic sul proprio nome in alto a destra e poi sulla voce Profilo nel menu a discesa.

La pagina personale mostra un paio di sezioni interessanti, chiamate Gli artisti top di questo mese e I brani preferiti di questo mese; con un clic sul collegamento Visualizza tutto, nella parte destra di ciascuna sezione, si possono aprire rispettivamente l’elenco completo degli artisti più ascoltati negli ultimi 30 giorni, in ordine decrescente, e una playlist che comprende tutti i brani preferiti.

Queste sezioni offrono alcune informazioni di base, ma non possono certamente soddisfare tutte le curiosità degli appassionati; come abbiamo già accennato, per ottenere informazioni più ricche e complete bisogna affidarsi a strumenti di terze parti.

Uno dei più interessanti è Stats.fm, disponibile via Web oppure come app per iOS e Android; basta raggiungere la pagina del servizio, fare clic sul collegamento Login nell’angolo in alto a destra e poi completare l’accesso autorizzando il servizio ad accedere alle informazioni di Spotify.

Stats.fm mostrerà subito molti dati interessanti: i brani e gli artisti più ascoltati (ora si può scegliere l’intervallo di tempo di 4 settimane, 6 mesi o considerare l’intera durata della sottoscrizione), ma anche gli album riprodotti più spesso, per chi ancora ama ascoltare un disco dall’inizio alla fine.

La sezione Audio analysis, infine, mostra informazioni molto avanzate, come il tempo medio dei brani, il volume, la tonalità e molto altro ancora.