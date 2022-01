Col finire del 2021 Telegram ha proposto ai suoi utenti un nuovo aggiornamento che include reazioni, traduzioni e anche la possibilità di nascondere gli spoiler nei messaggi. Ecco come si fa a usare quest’ultima novità.

Cos’è la funzione Spoiler di Telegram

Se avete da poco visto un film al cinema o una serie TV su Netflix di cui volete assolutamente parlare in una chat di gruppo, ma qualche amico non l’ha ancora visto, potete usare la nuova funzione di Telegram. Infatti grazie alla possibilità di inviare messaggi nascondendo i contenuti spoiler, non si rovinerà l’esperienza a chi non l’ha ancora visto. Ecco cos’è la funzione Spoiler di Telegram e come utilizzarla nelle proprie chat.

Come funziona

Ma come funziona lo strumento Spoiler di Telegram? In qualsiasi chat vi troviate, basta, prima di inviare il messaggio, evidenziare il testo che si sta scrivendo. A questo punto si aprirà un piccolo menù, dove cliccando sulla freccina destra, apparirà la scritta “spoiler“. Cliccando su questa voce, si attiverà una modalità che disturba il vostro testo, rendendo illeggibile il messaggio.

Se invece chi sta leggendo il messaggio vuole leggere lo spoiler che avete mandato, basterà cliccare sul testo. Così facendo apparirà magicamente lo spoiler nascosto in precedenza.

Per discutere i destini di Ciri o Peter Parker senza rovinare il divertimento agli altri, seleziona una qualsiasi parte del tuo testo durante la scrittura e scegli la nuova formattazione ‘Spoiler’. Questo nasconderà la parte selezionata del messaggio nella chat, così come nella lista chat e nelle notifiche. Questo è il modo in cui Telegram descrive la funzione spoiler, facendo riferimento a due grandi novità che gli amanti di serie TV e film hanno amato a dicembre: The Witcher e Spider-Man No Way Home.

La novità dovrebbe ormai aver raggiunto sia i dispositivi iOS che quelli Android.

