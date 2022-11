Su Telegram arrivano due nuove importanti funzionalità: ecco come usare i topic per gruppi e username collezionabili

Mentre WhatsApp si occupa di apportare delle novità, il rivale Telegram non resta di certo a guardare e nella nuova versione ha diverse novità. Dunque in particolare riguardano i topic per gruppi e gli username collezionabili.

L’app di messaggistica cerca sempre di apportare degli aggiustamenti e accontentare i propri utenti e ora ne ha alcuni che potrebbero far sorridere quelle chat composte da un numero ampio di utenti. Spesso gruppi così “rumorosi” sono complessi da gestire per coloro che svolgono il ruolo di amministratori, ma crea qualche problematica anche ai semplici partecipanti.

Così nei vari gruppi con più di 200 membri è possibile abilitare i topic. Questo permette di creare spazi separati per qualsiasi tipo di argomento. Ma come funzionano i topic per gruppi su Telegram? Posso essere utilizzati come chat individuali all’interno del medesimo gruppo e portano con sé media condivisi e impostazioni di notifica. Ciò permette ai membri di essere liberi di intervenire nelle discussioni e utilizzare le varie opzioni messe a disposizione dall’app: dai messaggi ai sondaggi e così via.

I grandi gruppi possono attivare i topic per creare sezioni separate per argomenti diversi. Ogni topic è una chat autonoma all'interno del gruppo, con media condivisi, impostazioni di notifica e messaggi fissati dedicati. Come i forum, ma con molte più funzioni. #TelegramTips pic.twitter.com/PEFCo0eE3w — Telegram in Italiano (@telegram_it) November 17, 2022

Un altro punto su chi ha lavorato Telegram è il concetto di username collezionabili. Un’idea che prende spunto dagli NFT (Non-Fungible Token) e dal loro funzionamento e dà modo di creare valore intorno ai nomi utente. Così gruppi o canali possono essere ritrovati tramite un username. Adesso oltre al nome utente si possono assegnare username collezionabili ai propri account e alle chat pubbliche.

Gli username in questione sono garantiti dalla rete blockchain TON (The Open Network). In questo modo gli utenti hanno la possibilità non solo di crearli, ma anche di acquistarli o venderli mediante una nuova piattaforma in modo semplice e sicuro. Tra l’altro rispetto agli username che conosciamo, questi possono essere lunghi meno di 5 caratteri (esempio: @ciao). Acquisito ogni utente ha il controllo sul proprio username collezionabile potendolo scambiare o conservare per un prossimo utilizzo.

