Martina Pedretti | 14 Dicembre 2023

Threads è arrivato anche in Italia: ecco come accedere all’app di Instagram da iOS, Android e anche da browser web

Threads è disponibile in Italia

Finalmente oggi, 14 dicembre, Threads è arrivato nell’Unione Europea, e anche in Italia. Meta è quindi riuscito a rendere disponibile la sua app anche in UE, dopo il lancio globale dello scorso luglio.

Threads è un’app che permette ai suoi utenti di condividere degli stati di testo, e partecipare a conversazioni pubbliche. Dal lancio si è parlato di un rivale dell’ex Twitter, ora noto come X, per le sue similarità di utilizzo. Infatti anche questo servizio è nato per il microblogging dove si possono caricare post fino a 500 caratteri.

Ma come si accede a Threads? Per usare l’app si può sfruttare il proprio account Instagram, infatti non serve crearne un nuovo. Per gli utenti in UE, Meta ha però concesso una scelta: creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram, o utilizzare Threads senza un profilo.

Se si sceglie di accedere con il proprio profilo Instagram si manterrà anche lo stesso username e la stessa foto profilo.

Si può arrivare all’app di Threads scaricandola dagli store Android o iOS, oppure dalla voce dedicata nelle Impostazioni del profilo Instagram. Dopo aver scaricato l’app è possibile fare il login con Instagram o usarla senza un account. Inoltre è possibile accedere anche da browser, dal sito web.

Su Threads è possibile pubblicare un post selezionando l’icona della matita, allegando foto, video o link se necessario. Inoltre si possono seguire altri account e menzionarli. Sui post altrui si possono lasciare like, ripubblicare, commentare e condividere tramite DM. La messaggistica riporta a quella interna a Instagram.