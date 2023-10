VPNpro, l’informatica al sicuro

Utility

redazione rivista | 11 Ottobre 2023

Molti sono gli amanti e appassionati di informatica. I tempi moderni ci portano spesso a confrontraci con questo aspetto. Dal lavoro al tempo libero, non si può prescindere dalla componente informatica che però vuole alta la sciurezza. Come assicurarla? Con la VPN. Vediamo di che cosa si tratta.

L’informatica ricopre un’importanza indubbia

Come abbiamo accennato l’informatica è un aspetto che oggi appare fondamentale. Sbaglia chi pensa che non si ha a che fare con questo aspetto. Basti pensare a quante volte durante la giornata ci confrontiamo con tutti gli apparecchi che abbiamo a nostra disposizione. Telefoni cellulari certo ma pensiamo anche a tutti i personal computer che si trovano in ufficio o in casa, quando sul pc ci sono anche i nostri ragazzi. Ci sono gli esperti ma sempre più persone cominciano a prendere maggiorni nozioni possibili per sfruttare le potenzialità informatiche.

Se allora si deve prendere in considerazione l’aspetto della sicurezza non si potrà prescindere da VPNpro. Sarà necessaria infatti una consulenza che possa regolare e migliorare questo argomento. In fondo chi non necessita di aiuto concreto, maggiori informazioni che riguardino la sicurezza? VPNpro potrà darvi aiuto con creto anche sulle informazioni riguardo società di protezione o gestione password.

Gli aspetti dell’anonimato e privacy

Ma su che cosa si basa la sicurezza? Senza dubbio sull’anonimato così come sulla privacy. Gli esperti sottolineano l’importanza del confronto tra le VPN e tra i migliori provider. Perchè ci si affida a questi sofwtare VPN? Facile da intuire: per il superamento della censura, per l’anonimato in rete, lo streaming di Netflix insieme pure al torrenting. Gli esperti sanno bene che quello che è lo strumento con una sicurezza importante potrebbe anche non essere affatto la migliore VPN per l’intrattenimento. O anche viceversa.

VyprVPN, velocità di connessione

Se volessimo fare un excursus tra le varie VPN potremmo cominciare da VyprVPN. Si tratta di una delle soluzioni più conosciute e anche maggiormente rispettate. E’ la Svizzera la zona in cui si trova e basa tutta la sua credibilità e affidabilità sul fatto di avere più di 700 server in oltre 80m Paesi. Che cosa significa? Si avrò una garanzia di fornire rapidità per tutto ciò che riguarda i tempi e anche la verlcotià di connessione. Ottimo è pure il supporto delle piattaforme con app per Mac, Android e Windows. Insomma, sicurezza assicurata.

Con Surfshark nessun problema di connessione

Proseguendo, ecco Surfshark. Nello specifico chi sceglie questa soluzione non avrà noie per le connessioni simultanee. Tra l’altro un aspetto assolutamente da non sottovaluatre è il prezzo che appare più basso rispetto a prodotti simili presenti sul mercato. Il livello militare della crittografia assicura protezione soprattutto per la sicurezza dei protocolli di tunnelling, funzione kill switch e protezione dalla perdite. I server? Oltre 3200 in più di 100 Paesi. Esiste un difetto? Sì, la debole sezione di auto-aiuto.

NordVPN è tra le miglori

Abbiamo incentrato l’intero argomento sulla sicurezza e anche sulla privacy. Avete presente che cosa significa oggi la tecnologia, l’informatica così come l’accesso al mondo di internet? NordVPN si presenta come una delle soluzioni migliori e sicure. Per cosa si caratterizza? Per i dati che saranno sempre protetti grazie alla crittografia AES-256, utile per ogni perdita. Velocità aumentata con ottime prestazioni e 5800 server in 60 Paesi.