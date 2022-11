WhatsApp continua a rinnovarsi. E stavolta non parliamo della creazione dei sondaggi, ma di un’altra modifica che gli sviluppatori hanno deciso di adottare. Si chiama “Companion Mode”. Cosa permette di fare? Consente a ogni utente di poter utilizzare il medesimo account (dunque lo stesso numero) su più dispositivi, per un massimo di 4 totali.

WABetaInfo, che anticipa tutte le notizie sull’app di messaggistica, ha fatto sapere che il test è già iniziato e a oggi questa funzionalità è attualmente consentita e riservata a pochi utenti Android in possesso della versione Beta di WhatsApp. Nei propri account ufficiali la pagina ha anche reso note alcune immagini dell’interfaccia e come comparirà appunto Companion Mode.

It's happening: WhatsApp is releasing companion mode on Android beta! 😍



Thanks to the new companion mode, some beta testers can finally link their existing WhatsApp account to an additional mobile phone! 🥳https://t.co/10HJHLRDWC pic.twitter.com/Z1oPgd3u3t