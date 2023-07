HowTo

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

WhatsApp

Messaggiare con numeri sconosciuti su WhatsApp

La maggior parte degli utenti a livello mondiale utilizzano WhatsApp per comunicare con i propri contatti. Quindi perché non proporre una novità? Meta chiaramente non si è lasciato scappare questa ghiotta occasione e ha pensato bene di proporre a coloro che usufruiscono dell’app di poter essere sempre più agevolati.

Dopo la possibilità di usufruire dei nomi utenti e la condivisione schermo, WhatsApp si arricchisce di un’altra opzione. Nelle ultime ore si sta molto parlando della possibilità d poter messaggiare con gli sconosciuti. Questo vale sia per chi è in possesso di dispositivi Android, ma anche per iOS.

Questa funzione presente su WhatsApp permette agli utenti di cercarne degli altri anche se non salvati in rubrica. Come? Semplicemente digitando il numero di telefono. Una volta rintracciato, si potrà avviare una conversazione in chat.

Screen su WhatsApp

La ricerca dei contatti non salvati in rubrica avviene in maniera pressoché automatica nel momento in cui si inserisce il numero, nel campo di ricerca (e non il nome del contatto appunto).

Per chi utilizza tanto WhatsApp sicuramente si tratterà di un qualcosa di molto utile per poter comunicare con coloro che non si conoscono, ma che per esempio per questioni lavorative o di studio si devono rintracciare. Questa opzione darà dunque modo di non salvare il contatto in rubrica, proprio perché vi è una via più rapida per aprire una nuova chat.

E allora vi domanderete: e la privacy su WhatsApp dove va a finire? Se qualcuno ha il vostro numero personale avrebbe potuto magari agire in precedenza salvando il contatto molto prima e comunque in ogni caso si tratta di una funzione studiata affinché non ci siano problematiche.

La novità è in fase di distribuzione automatica sia su Android che su iOS. Unica cosa: se non l’avete ancora ricevuta forse è il caso di aggiornare l’app di WhatsApp.