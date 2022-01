Wikitrivia conquista il web: ecco come funziona il gioco online per gli amanti della storia basato sulle pagine di Wikipedia

Come giocare a WikiTrivia online

Un nuovo web game sta conquistando tutto il web, e stiamo parlando di WikiTrivia, creato da Tom Watson come sfida per gli appassionati di storia. Questo titolo si presenta come un gioco di carte, che mette a dura prova chiunque provi a testare le proprie conoscenze.

Come funziona Wikitrivia? I giocatori ricevono una carta che raffigura un elemento legato a una data storica estratta da Wikidata, piattaforma della rete di Wikipedia. A questo punto l’obiettivo del gioco è quello di inserire la carta nella posizione giusta della linea temporale. Se si sbaglia si perdono i cuori che rappresentano la vita in game.

I giocatori si potranno destreggiare tra molteplici avvenimenti, dalla Rivoluzione Francese fino alla nascita di gruppi musicali come i The Beatles. Infatti l’obiettivo di WikiTrivia è quello di mettere in gioco storia, non solo politica, sociale e militare, ma anche pop e culturale.

Wikitrivia è un gioco per dispositivi mobile, ma nasce soprattutto per PC. Il titolo è ancora in fase di sviluppo, dato che presenta ancora alcuni errori. Dopotutto le domande si basano su Wikipedia, portale che non sempre riporta informazioni esatte. Gli utenti quindi giocano un grande ruolo con il loro feedback, dato che possono correggere errori e contribuire al miglioramento del titolo.

Anche voi proverete a sfidare le vostre conoscenze storiche mettendovi in gioco con WikiTrivia?

