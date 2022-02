Cos'è e come funziona Wordle: il gioco virale del momento. Quali sono le regole, come giocare e perché è così popolare

Ultimamente sui social media hanno iniziato ad apparire diversi quadrati con caselle gialle, verdi e grigie. In particolare su Twitter queste immagini sono riprese con le emoji, accompagnate da numeri casuali e dalla parola Wordle. Ma di cosa si tratta?

Cos’è Wordle?

Dunque di cosa si tratta? Cos’è Wordle? È un nuovo gioco di parole, la cui semplicità ha conquistato il mondo intero. Semplice almeno idealmente e graficamente, dato che questo webgame, disponibile online al sito dedicato, stuzzica le menti, soprattutto di chi ama l’inglese. Infatti Wordle è un web-puzzle che chiede giocatori di indovinare una parola di cinque lettere in sei tentativi o meno.

Il gioco è stato ideato dall’ingegnere americano Josh Wardle, che era alla ricerca di un modo divertente per passare il tempo durante la pandemia. L’uomo ha detto al New York Times di aver caricato circa 2.500 parole, pertanto potremo giocare per almeno per i prossimi sei anni.

Come funziona?

Su Wordle i giocatori troveranno una misteriosa parola composta da cinque lettere da scoprire, ogni giorno. Quotidianamente infatti, tutto il mondo, potrà indovinare un misterioso vocabolo, che si cela sotto cinque caselline grigie. Il gioco è limitato alla lingua inglese, e infatti al momento non è disponibile in italiano.

Ma come funziona? I giocatori partiranno senza avere alcun indizio, se non il proprio intuito o l’ispirazione. Per cominciare basterà digitare una parola di cinque lettere casuale, da cui poi partirà il gioco. A ogni tentativo le lettere infatti cambieranno colore, in verde o giallo, a seconda della loro presenza all’interno della parola.

Se una lettera diventa verde significa che la lettera è corretta e che è nel posto giusto. Se invece diventa gialla allora vuol dire che tale lettera si trova nella parola, ma si trova è nel posto sbagliato. Se infine una lettera è grigia scuro significa che non appare nella parola del giorno, e pertanto non è da digitare nei tentativi successivi.

Le regole

Il motivo per cui Wordle è diventato tanto popolare, oltre alla sua semplicità, è per la condivisione. Infatti tutti i giocatori devono indovinare la stessa parola ogni giorno. Questo rende il gioco qualcosa di virale e social, oltre a essere un passatempo che massaggia il cervello.

Come giocare a Wordle?

Wordle è disponibile gratuitamente online su browser web, quindi da smartphone, computer desktop o tablet. Per visitare il sito dedicato, basta seguire questo link.

