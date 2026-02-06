Il perfetto regalo di San Valentino secondo Nilox

Lifestyle | News

Un San Valentino differente. Nilox propone una festa degli innamorati diversa, puntando su una selezione di prodotti pensati per superare i cliché e sorprendere il partner con regali alternativi, utili e capaci di adattarsi al suo stile e al suo mood.

Nilox V3

Il monopattino Nilox V3 è il regalo perfetto per il partner per chi si muove spesso in città: potenza, autonomia e sicurezza in un design funzionale, pensato per affrontare percorsi urbani con facilità. Il telaio in lega di alluminio garantisce resistenza e leggerezza, mentre la combinazione di sospensioni anteriori e posteriori e pneumatici off-road da 10” permette di affrontare ogni tipo di terreno con il massimo comfort. Il motore da350W e la batteria da 36V 10Ah offrono fino a 40 km di autonomia, raggiungendo una velocità massima di25 km/h con tre modalità di guida. Il sistema frenante avanzato prevede un freno a tamburo anteriore e uno elettrico posteriore, con indicatori di direzione anteriori e posteriori per la massima visibilità. Colori disponibili: green, blu.

Prezzo consigliato: € 599,95

Nilox XPocket

Piccola, leggera e potente, la Nilox XPOCKET è la mini action cam ideale per catturare ogni momento vissuto insieme e trasformarlo in video indimenticabili. Dotata di schermo da 2.1 pollici, resistente all’acqua fino a 21 metri e con registrazione video 4K@30fps, permette di catturare immagini nitide e fluide in qualsiasi condizione.

Facile da montare su casco o tavola, è perfetta per documentare discese sugli sci, gite in montagna o immersioni subacquee. Una compagna compatta per chi vuole vivere e rivivere ogni impresa.

Prezzo consigliato: € 149,99.

Nilox Onair

Nilox Onair è la fitness band ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria attività quotidiana, senza distrazioni digitali. Grazie a sensori avanzati, monitora 24 ore su 24 parametri come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione e qualità del sonno, supportando oltre 100 modalità sportive. Con un design ultraleggero da soli 15 grammi, autonomia fino a 25 giorni e certificazione IP68, Onair è perfetta per essere indossata sempre: durante l’allenamento, il relax o il sonno.

La nuova app Nilox Onair, sviluppata internamente, raccoglie i dati e offre funzionalità come diario giornaliero, monitoraggio del ciclo e oltre 20 esercizi di meditazione guidata. Idea regalo perfetta anche per chi desidera motivarsi a vicenda con il partner e condividere piccoli traguardi raggiunti.

Disponibile in quattro colorazioni (nero, blu, rosa e grigio) e con doppio cinturino incluso al prezzo consigliato € 49,99.

Nilox Carrycam

Carrycam di Nilox, è la mini camera ultra compatta e divertente che ti permette di immortalare i momenti di tutti i giorni con uno stile vintage. Più piccola di una chiave (3 x 4 cm) e leggerissima (18 g), si aggancia al portachiavi o diventa un charm da borsa, perfetta da portare sempre con sé. Registra video HD 720p@30fps, scatta foto e aggiunge un tocco lo-fi anni ’90 grazie a5 filtri creativi e allo schermo LCD da 0,96’’. Autonomia fino a 75 minuti e trasferimento rapido dei contenuti via Type-C. Disponibile nelle colorazione nero e rosa. Prezzo consigliato: € 29,99

Nilox Cargo C2 Mid

Non tutti i regali di San Valentino servono solo a stupire: alcuni rendono anche la quotidianità più leggera. Nilox Cargo C2 Mid è pensata per chi sceglie di muoversi senza auto o mezzi pubblici e vuole affrontare ogni giornata con praticità, autonomia e meno stress. Ideale per chi si occupa delle commissioni di tutti i giorni – dalla spesa allo zaino da lavoro – la Cargo C2 accompagna gli spostamenti quotidiani con una guida fluida e sicura. Grazie al telaio stabile e al motore centrale potente, offre una guida fluida e sicura, mentre i due portapacchi permettono di portare fino a 65 kg complessivi senza rinunciare alla maneggevolezza. Con un’autonomia fino a 60 km e una velocità massima di 25 km/h, è la scelta perfetta per chi vuole libertà di movimento e praticità nella vita di coppia: un regalo concreto, pensato per chi condivide spazi, impegni e routine, e sceglie ogni giorno soluzioni più easy e smart. Prezzo consigliato: € 2699,95.