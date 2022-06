Il roaming UE è stato rinnovato e sarà gratis per altri 10 anni

Rinnovo per il roaming UE, che sarà gratis per altri 10 anni per tutti i cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione Europea

Al via il rinnovo gratuito del roaming UE

Grandi notizie per i viaggiatori europei! Infatti è in arrivo il rinnovo gratuito del roaming UE per altri 10 anni. A partire domani 1° luglio, infatti entrerà in vigore il nuovo regolamento dell’Unione Europea. Ecco di cosa si tratta.

Luglio si apre con l’avvio di una nuova legislazione EU, che estende il roaming gratuito e lo favorisce a quello a pagamento. Si tratta di una decisione approvata da Consiglio dell’Unione Europea già da qualche mese. Con questa conferma, possiamo dire che il roaming all’interno dei paesi che aderiscono all’UE sarà gratuito almeno fino al 2032. Questo garantisce che non si debba pagare un costo aggiuntivo se si vuole navigare online all’estero, nei paesi dell’Unione Europea.

Il tutto fa parte di un programma più grande ovvero il Roam like at home, che prevede la gratuità del roaming. Inoltre i viaggiatori europei non dovranno nemmeno pagare i costi del proprio gestore per chiamare i numeri d’emergenza del paese in cui si trova. Inoltre i consumatori possono attingere alle stessa qualità e velocità di connessione del proprio Paese anche se si trovano all’estero, qualora siano disponibili reti equivalenti.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha spiegato:

Con il nostro regolamento abbiamo tutti beneficiato del roaming come se fossimo a casa. Possiamo chiamare, inviare sms e utilizzare Internet senza costi aggiuntivi quando viaggiamo nell’UE.

Inoltre la Vicepresidente della Commissione UE, Margrethe Vestager, ha invece chiarito:

Questo è un vantaggio molto reale del nostro mercato unico europeo. Il rinnovo di queste regole manterrà competitivi i prezzi tra gli operatori e consentirà ai consumatori di continuare a usufruire dei servizi di roaming gratuiti per i prossimi dieci anni.

