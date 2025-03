News

Come possiamo fare in modo che ChatGPT possa diventare il motore di ricerca predefinito su Safari? Le istruzioni

Grazie a un’estensione, da pochi giorni è possibile impostare ChatGPT come motore di ricerca predefinito per Safari su iOS. Ecco come fare.

ChatGPT su Safari

ChatGPT sta sempre di più entrando nell’uso quotidiano della vita delle persone. All’intelligenza artificiale, infatti, vengono spesso chiesti consigli su come risolvere i problemi di tutti i giorni e tanti studenti la usano per aiutarsi con i compiti a scuola o con lo studio all’università. Ci sono vari modi per utilizzare questo strumento e il sistema operativo iOS ne è un esempio.

OpenAI ha aggiornato l’applicazione per i modelli Apple di ChatGPT e ha introdotto la possibilità di aggiungere un’estensione per Safari che consente di utilizzarla come motore di ricerca predefinito. Ma come fare per impostare tale novità al proprio smartphone?

Prima di tutto, come riporta anche il sito HDBlog, dovete aggiornare l’app in questione alla sua ultima versione. In seguito, dovete andare nella sezione Safari dalle impostazione di iOS e aggiungere l’stensione ChatGPT Search. In questo modo, adesso, avrete la possibilità di navigare sul web con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Non sarà più Google a suggerirvi i vari link ma verrà avviata una conversazione con l’AI con il classico botta e risposta. Ovviamente, potrete disattivare tutto ciò in qualsiasi momento e tornare alla visione normale delle pagine web su Safari. Un modo alternativo di navigare e siamo certi che tantissimi utenti vorranno provare questa novità non appena ne avranno la possibilità.

Vedremo quali altre funzioni verranno rese accessibili grazie all’intelligenza artificiale in futuro. Le innovazioni non sono finite qui e il futuro sarà capace di riservarci molte nuove sorprese. vi consigliamo, per tale ragione, di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.