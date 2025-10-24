Instagram aggiorna Restyle con l’intelligenza artificiale assistiva

News

Martina Pedretti | 24 Ottobre 2025

Instagram

Instagram aggiorna Restyle con strumenti di intelligenza artificiale per modificare, personalizzare e reinventare foto e video

Instagram potenzia Restyle: modifica foto e video con l’IA assistiva

Instagram ha deciso di potenziare la sua funzione Restyle, integrando strumenti di intelligenza artificiale che rendono più semplice modificare, personalizzare e reinventare immagini e video direttamente nell’app. L’obiettivo è offrire agli utenti un supporto creativo, senza sostituire completamente il lavoro umano.

Con le nuove opzioni di Restyle, puoi:

Rimuovere elementi indesiderati dallo sfondo

Aggiungere dettagli o oggetti extra

Modificare o personalizzare qualsiasi elemento dell’immagine

Instagram spiega che, sia che tu voglia cambiare l’atmosfera di una foto, aggiungere effetti divertenti o partecipare a tendenze tramite adesivi “Add Yours”, ora puoi farlo rapidamente usando Meta AI come strumento di supporto.

L’aggiornamento non genera immagini o video completi da zero, ma funziona come strumento di modifica intelligente, aiutandoti a perfezionare i tuoi contenuti esistenti. Puoi applicare effetti predefiniti come occhiali da sole, giubbotti da motociclista o trasformare l’intero stile dell’immagine, ad esempio in acquerello o in film noir. Gli effetti possono essere combinati con modifiche testuali per ottenere risultati ancora più personalizzati.

Instagram suggerisce anche alcune strategie per creare prompt AI efficaci:

Soggetto: “aggiungi una corona sulla testa della ragazza”

“aggiungi una corona sulla testa della ragazza” Illuminazione e atmosfera: “aggiungi luce drammatica” o “luce da flash paparazzo”

“aggiungi luce drammatica” o “luce da flash paparazzo” Composizione: “nell’angolo in basso a sinistra” o “sullo sfondo”

“nell’angolo in basso a sinistra” o “sullo sfondo” Stile: “fotorealistico” o “stile film noir”

“fotorealistico” o “stile film noir” Posizione: “a Parigi” o “nello spazio”

Inoltre, puoi condividere le tue modifiche con l’adesivo “Tocca a te”, permettendo ad altri utenti di utilizzare le stesse impostazioni e potenzialmente creare nuove tendenze visive basate sull’IA.

In sostanza, Instagram punta a rendere la creatività più accessibile e interattiva, usando l’intelligenza artificiale come supporto, non come sostituto del talento umano. Questo approccio aiuta a migliorare i contenuti senza saturare i feed con immagini generate completamente dall’IA, mantenendo il focus sulla creatività dell’utente.