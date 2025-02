News

Martina Pedretti | 6 Febbraio 2025

Nelle Storie Instagram appare l’adesivo per connettersi a WhatsApp: di cosa si tratta, come funziona e perché usarlo

Ora ci si può connettere a WhatsApp dalle Storie Instagram

Instagram ha introdotto un nuovo adesivo per le Storie che permette di connettersi direttamente a WhatsApp. Questa funzione consente di avviare una chat privata su WhatsApp con un semplice click.

Come funziona dunque la novità? L’adesivo WhatsApp è ora disponibile nella barra degli adesivi delle Storie di Instagram. Gli utenti possono collegarlo al proprio account su WhatsApp dopo aver verificato il numero di telefono. Perché usarlo quindi? Per le aziende, questa novità rappresenta un’opportunità per incrementare la visibilità del proprio canale WhatsApp e promuovere conversazioni dirette con i clienti.

Negli ultimi anni, la messaggistica privata ha conosciuto una crescita esponenziale, con sempre più utenti che preferiscono scambiare contenuti e interagire attraverso DM e gruppi privati piuttosto che nei post pubblici. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha confermato questa tendenza sottolineando che gli utenti pubblicano molto più frequentemente nelle Storie e inviano molti più messaggi diretti rispetto ai contenuti nel Feed.

Questa evoluzione ha spinto Instagram a puntare maggiormente sulla messaggistica, come una delle principali aree di sviluppo per il futuro. La connessione diretta tra Instagram e WhatsApp diventa quindi un’opzione strategica per le aziende che vogliono migliorare il coinvolgimento e rafforzare il rapporto con il proprio pubblico.