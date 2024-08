Instagram aggiunge i commenti alle storie

News

Martina Pedretti | 29 Agosto 2024

Instagram sta introducendo un nuovo strumento per favorire l’interazione tra gli utenti: la possibilità di lasciare commenti visibili a tutti sulle Storie.

Come mostrato in un esempio condiviso da Taylor Loren, alcuni utenti hanno già ricevuto una notifica che li informa di questa nuova funzione. Il messaggio della notifica recita: “Ora puoi commentare le Storie. I commenti sono visibili a chiunque visualizzi la storia“.

Questi nuovi commenti appaiono nella parte inferiore della schermata delle Storie, sopra l’icona del cuore e la sezione che mostra chi ha visualizzato la storia, rimanendo discreti ma accessibili.

Instagram sta cercando nuovi modi per mantenere gli utenti attivi sull’app, soprattutto in un momento in cui molti preferiscono utilizzare i messaggi diretti (DM) per interagire. Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha osservato che gli utenti pubblicano più Storie e inviano più DM rispetto ai post nel feed principale, riducendo l’interazione pubblica.

Per contrastare questa tendenza, Instagram ha già lanciato strumenti come le Note. Queste permettono agli utenti di condividere brevi messaggi nella parte superiore della scheda Posta in arrivo. Inoltre si sono dimostrate particolarmente popolari, soprattutto tra gli adolescenti. Le Note sono cresciute rapidamente, e gli adolescenti, in particolare, le utilizzano dieci volte più dei non adolescenti, una fascia di utenti che Instagram sta cercando di coinvolgere sempre più.

I commenti sulle Storie sembrano seguire un approccio simile, offrendo un nuovo modo per avviare discussioni basate sul contenuto delle Storie. I creatori di contenuti hanno comunque la possibilità di disattivare i commenti sulle loro Storie, mantenendo il controllo sulla presentazione dei loro contenuti.

Inoltre vi ricordiamo che da poco è arrivata anche la funzione Hype, che non si distanzia di molto da questa novità.

Questo aggiornamento potrebbe rivelarsi efficace nell’aumentare l’interazione all’interno dell’app, rendendo Instagram ancora più coinvolgente e rafforzando i legami tra gli utenti.

La novità è in fase di rilascio, se quindi non la vedete apparire nel vostro profilo non temete.