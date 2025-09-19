Instagram aggiunge la modifica delle transizioni e i suoni salvati a Edits

News

Martina Pedretti | 19 Settembre 2025

Instagram aggiorna Edits: arrivano le transizioni personalizzabili e i suoni salvati

Instagram continua a potenziare Edits, la sua app di editing video dedicata ai Reels, introducendo nuove funzionalità che ampliano le possibilità creative degli utenti. Tra gli aggiornamenti più interessanti troviamo la possibilità di modificare le transizioni, gestendo in modo più preciso dissolvenze e cambi di scena, e l’introduzione dei suoni salvati, per un accesso rapido alle tracce audio preferite.

Nuove sovrapposizioni e transizioni più fluide

Con l’ultimo update, le clip possono essere trasformate in sovrapposizioni, creando effetti di sfondo e combinazioni visive più dinamiche. Questa funzione apre la strada a nuove opzioni narrative per chi vuole rendere i propri Reels più originali.

Inoltre, ora è possibile controllare meglio la velocità delle dissolvenze in entrata e in uscita, aggiungendo un livello extra di personalizzazione alle transizioni.

Suoni salvati per un editing più rapido

Un’altra novità riguarda la gestione dell’audio: Instagram consente di salvare gli effetti sonori, così da recuperarli velocemente nei progetti futuri o sfruttare quelli scoperti in altre clip. Una funzione utile soprattutto per creator e brand che puntano sulla coerenza sonora dei propri contenuti.

Un ecosistema sempre più ricco per i Reels

Meta punta a consolidare i Reels come formato centrale di Instagram: nel 2024 ha segnalato un aumento del 20% del tempo speso a guardare video sulla piattaforma, con circa il 50% del tempo totale nell’app dedicato ai Reels.

Proprio per questo, l’azienda continua ad arricchire Edits con strumenti avanzati. Negli ultimi mesi sono stati introdotti:

nuovi font, filtri ed effetti vocali,

teleprompter integrato,

opzioni di restyling tramite IA,

strumenti per riduzione del rumore,

analisi dettagliate dei Reels,

selezione musicale royalty-free.

Perché usare Edits per i tuoi Reels

Con queste novità, Edits diventa uno strumento ancora più potente per chi vuole aumentare visibilità e coinvolgimento su Instagram. Creare contenuti curati e originali è oggi essenziale per emergere, e l’app di editing di Meta offre tutto ciò che serve per trasformare un’idea in un potenziale video virale.