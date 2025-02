Instagram aggiunge novità nelle Storie e nei DM per San Valentino

News

Martina Pedretti | 14 Febbraio 2025

Su Instagram arrivano tante nuove funzioni a tema San Valentino

Se ti senti romantico in questo San Valentino, Instagram ha in serbo per te delle nuove funzionalità, con una serie di attivazioni a tema per aiutarti a ravvivare i tuoi DM e le tue Storie.

Instagram ha introdotto nuovi effetti speciali che verranno applicati automaticamente alle Note che includono termini romantici come “vday”, “ily”, “pookie” e altri correlati. Questi effetti aggiungeranno sfondi e animazioni speciali per rendere le tue note ancora più dolci e accattivanti.

Oltre agli effetti per le Note, sono stati introdotti nuovi font ed effetti di testo a tema San Valentino. Quando taggherai i tuoi amici nelle Storie, potrai utilizzare queste nuove opzioni per aggiungere un tocco romantico ai tuoi messaggi.

Per rendere ancora più speciale la tua esperienza nei DM, Instagram ha lanciato nuovi temi di chat dedicati a San Valentino, tra cui “Love”, “Sweetheart” e “Candy Hearts”.

Una delle novità più interessanti riguarda l’adesivo musicale a forma vinile. Aggiungendo questo adesivo alle tue Storie, la canzone scelta verrà visualizzata come se fosse riprodotta su un vinile virtuale. Solo gli utenti iOS, grattando l’adesivo, faranno comparire un romantico effetto a forma di cuore.

Infine, Instagram ha introdotto un effetto speciale per i messaggi diretti. Inserendo determinati termini romantici e toccando la lente di ingrandimento prima di inviare, si attiverà un’animazione speciale per sorprendere il destinatario. Inoltre, sarà possibile assegnare soprannomi ai propri amici e alla persona amata nei DM, una funzione che rimarrà attiva anche dopo il 14 febbraio.