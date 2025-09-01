Instagram aggiunge nuove opzioni di gestione dei DM

News

Martina Pedretti | 1 Settembre 2025

Instagram

Instagram introduce nuove opzioni per gestire i DM

Instagram continua ad arricchire le sue funzionalità di messaggistica e annuncia un nuovo pacchetto di strumenti dedicati alla gestione dei DM, pensati in particolare per chi riceve un grande volume di messaggi ogni giorno.

La piattaforma sta introducendo ulteriori filtri che consentono agli utenti di ordinare i messaggi in base a criteri specifici. Oltre alle opzioni già disponibili per alcuni creator, ora sarà possibile filtrare i DM per:

Risposte alle storie

Non letti

Senza risposta

Seguaci

Utenti verificati

In questo modo sarà molto più semplice individuare subito i contenuti più rilevanti, senza rischiare di perdere conversazioni importanti tra centinaia di notifiche.

Instagram aveva già introdotto alcuni filtri per gli account Creator, ma ora queste opzioni vengono estese a un pubblico più ampio, con un’interfaccia ancora più personalizzabile.

Un altro aggiornamento significativo su Instagram è la possibilità di creare cartelle DM personalizzate. Gli utenti potranno organizzare manualmente le conversazioni in base alle proprie esigenze, un po’ come avviene già nelle caselle email professionali.

Inoltre sarà possibile aggiungere o rimuovere i filtri attivi (tranne le richieste) e persino riorganizzare l’ordine delle scorciatoie nella parte superiore della posta in arrivo. In questo modo ogni utente potrà costruirsi un “hub di messaggistica” su misura.

Negli ultimi anni, la messaggistica privata ha superato il feed e le Storie come principale modalità di interazione su Instagram. Per creator e brand, la gestione dei DM è diventata cruciale, ma spesso anche difficile da organizzare. Con questi aggiornamenti, Instagram punta a semplificare la comunicazione e a rendere più efficiente l’interazione con follower, clienti e fan.

Instagram ha spiegato che gli aggiornamenti saranno disponibili per tutti gli account professionali e personali con oltre 100.000 follower, ma è probabile che in futuro vengano estesi progressivamente anche ad altri utenti.