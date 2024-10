News

Martina Pedretti | 30 Settembre 2024

Instagram introduce un nuovo suono distintivo per i Reels scaricati

Instagram ha recentemente introdotto un nuovo suono distintivo per i Reels, che apparirà automaticamente alla fine di ogni video scaricato dall’app. Questo suono sarà una sorta di firma audio, accompagnando i contenuti anche quando vengono salvati o condivisi al di fuori della piattaforma.

Il suono ha una tonalità che potrebbe ricordare l’esperienza di cliccare ripetutamente su un messaggio di errore. Secondo Instagram, l’idea alla base è quella di catturare l’essenza dell’applicazione con un effetto audio semplice ma riconoscibile, trasformandolo in una parte integrante dell’identità del marchio.

Ma cos’è esattamente un suono distintivo? In sostanza, non ha un significato preciso o universale, ma serve come firma uditiva che mira a rendere immediatamente riconoscibile un contenuto associato a Instagram. L’obiettivo è che, nel tempo, questo suono diventi parte dell’esperienza degli utenti, associato inconsciamente ai Reels.

Instagram ha spiegato che la scelta di questo suono rientra in una strategia più ampia, definita come “identità sonora”. A questo progetto hanno lavorato il team Creative Audio e Brand, che hanno progettato, testato e modificato una varietà di suoni per trovare quello che meglio rappresentasse l’atmosfera giusta. L’intenzione era di creare un effetto audio semplice e iconico, capace di adattarsi a ogni Reel, indipendentemente dal tipo di contenuto.

Il processo creativo ha coinvolto numerosi test, cercando di ottenere qualcosa che rappresentasse la “creatività quotidiana”. In altre parole, Instagram voleva che il suono fosse evocativo, ma non perfetto. Questo per riflettere sul concetto che non è necessario raggiungere la perfezione per condividere qualcosa.

Anche se non è così riconoscibile o impattante come il famoso “bass drop” di TikTok, questo nuovo suono di Instagram punta a catturare l’attenzione degli utenti, anche se inizialmente potrebbe sembrare un errore o un problema del telefono.

Sul social c’è già chi si lamenta, come un utente che scrive: “Oh fantastico, quindi ora praticamente avremo la versione Insta dell’outro forzata di TikTok alla fine di ogni singolo video? Chi pensava che sarebbe stata una buona idea?“