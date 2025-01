News

Martina Pedretti | 20 Gennaio 2025

Instagram

Reels fino a 3 minuti: la novità di Instagram

Instagram ha ufficialmente annunciato un’importante novità per i suoi utenti: i Reels, fino a oggi limitati a 90 secondi, possono ora raggiungere la durata di 3 minuti. Questa decisione rappresenta un passo significativo per il social network, che sembra voler rafforzare la propria posizione come valida alternativa a TikTok, indipendentemente dal futuro di quest’ultimo negli USA.

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta, affermando che la piattaforma ha ricevuto numerosi feedback dai creatori di contenuti, che spesso trovavano i 90 secondi insufficienti per esprimere appieno le proprie idee. “Speriamo che aumentare il limite a tre minuti vi aiuti a raccontare le storie che volete davvero raccontare“, ha dichiarato Mosseri.

L’obiettivo di Instagram è quello di offrire ai creator uno strumento più versatile, che permetta di realizzare contenuti più ricchi e coinvolgenti. Tuttavia, questa mossa si inserisce in un contesto in cui la piattaforma stessa aveva precedentemente scoraggiato l’uso di video lunghi, sostenendo che clip di oltre 90 secondi potessero incidere negativamente sulle performance dei contenuti.

L’estensione dei Reels a 3 minuti segue una tendenza che coinvolge anche altri giganti del settore. TikTok, che ha sempre puntato sui video brevi, consente ora video di durata maggiore, mentre YouTube ha recentemente esteso la durata massima dei suoi Shorts a 3 minuti. In questo scenario, la mossa di Instagram appare come un tentativo di allinearsi alla concorrenza.

Nonostante questa apertura, Instagram continua a consigliare prudenza. La piattaforma ha sottolineato che, a livello di performance, i video più lunghi potrebbero non essere sempre la scelta migliore. In definitiva, la decisione di creare contenuti più estesi dipende dal pubblico e dal tipo di messaggio che si vuole comunicare.