Instagram, il CEO svela che l’app Edits arriverà presto e sarà gratis

Martina Pedretti | 2 Aprile 2025

Adam Mosseri ha rivelato che l’app satellite di Instagram Edits arriverà molto presto e che sarà disponibile gratis per tutti

L’app Edits di Instagram non tarderà ad arrivare e sarà gratuita

Instagram sta per rivoluzionare il mondo della creazione di contenuti con Edits, la sua nuova app dedicata al montaggio video e foto. Il CEO Adam Mosseri ha confermato che il lancio è imminente: secondo le sue parole, l’app sarà disponibile per tutti entro le prossime due settimane.

Edits è pensata per essere la risposta di Instagram a software come CapCut, offrendo agli utenti strumenti avanzati per modificare i propri contenuti senza dover ricorrere a soluzioni esterne. Mosseri ha sottolineato che la prima versione sarà “semplice”, ma con il tempo verranno aggiunte nuove funzionalità.

Un aspetto chiave chiarito dal CEO riguarda i costi. L’app sarà gratuita al lancio, con la possibilità di introdurre in futuro alcune funzioni premium, soprattutto quelle basate sull’intelligenza artificiale. “Vogliamo rendere quante più funzionalità gratuite possibili, perché più persone possono creare, più migliorerà Instagram”, ha dichiarato Mosseri.

Tra le feature AI già anticipate da Meta ci sono sfondi generati automaticamente e animazioni per immagini statiche. Inoltre, le funzioni più avanzate potrebbero essere spostate su Edits invece di essere integrate direttamente in Instagram, separando così l’app principale dalle opzioni di editing più complesse.

L’arrivo di Edits è una mossa strategica per Meta, che punta a rafforzare la sua offerta per i creator. Con il lancio sempre più vicino, gli utenti di Instagram non vedono l’ora di mettere le mani su questa nuova app e testarne le potenzialità.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire come sarà la nuova app di Instagram e se riuscirà a competere con i suoi rivali già sul mercato?