Instagram condivide consigli su come migliorare le Live

Martina Pedretti | 25 Luglio 2024

Instagram ha lanciato una guida per le Live, su come usare le dirette per aumentare il coinvolgimento e coinvolgere i follower.

Nuova guida per le dirette su Instagram

Instagram ha pubblicato una nuova guida alle dirette live che può aiutare i creator a promuovere il loro marchio e ad aumentare il loro pubblico. La guida copre le basi della trasmissione in diretta, incluso come programmare una live e coinvolgere i co-conduttori per facilitare la chat e l’interazione.

La guida fornisce dettagli su come funzionano le notifiche live e come sfruttarle al meglio. Instagram spiega che con questa funzione notificherà i follower o gli Amici più stretti quando si è in diretta, permettendo loro di partecipare e commentare. Dopo la trasmissione, il video sarà archiviato (se l’opzione è attivata nelle impostazioni) e potrà essere salvato o condiviso come reel.

Instagram sottolinea che le dirette offrono vantaggi significativi in termini di coinvolgimento, e permettono un’interazione in tempo reale, creando connessioni autentiche con il pubblico.

Per una live efficace, Instagram consiglia di pianificare i contenuti in anticipo per mantenere la concentrazione, promuovere la trasmissione informando i follower in anticipo, interagire attivamente con gli spettatori durante la diretta e mostrare autenticità per creare una connessione più forte. Inoltre, il social offre suggerimenti su come utilizzare funzioni aggiuntive come filtri ed effetti, raccolte fondi e condivisione di immagini durante la trasmissione.

Le live Instagram offrono una serie di funzionalità per rendere i video in diretta più coinvolgenti e memorabili per i propri follower. Con i filtri e gli effetti, si può aggiungere un tocco creativo, migliorando l’aspetto visivo della live, con strumenti come boomerang e superzoom. Inoltre, si possono invitare fino a tre amici a unirsi come co-conduttori, per interviste, discussioni e molto altro.

Un’altra funzionalità utile è la possibilità di creare una raccolta fondi durante la live. Questa permette di raccogliere o donare denaro a cause preferite in tempo reale con il supporto di amici e familiari. Infine, si possono aggiungere immagini alla diretta, creando sequenze visive che forniscono un contesto aggiuntivo per ciò di cui si sta parlando, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli spettatori.

Ecco quindi tutti i consigli di Instagram per creare una diretta perfetta.