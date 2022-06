Instagram down oggi 23 giugno: il feed mostra post vecchi e in quantità limitata. Ecco cosa sta succedendo agli utenti

Instagram down in gran parte dell’Italia, oggi 23 giugno 2022. Poco dopo le 14, il social di proprietà di Mark Zuckerberg ha iniziato a non funzionare correttamente. Sono arrivate segnalazioni da tutto il paese, in merito al fatto Instagram non caricasse più le proprie Storie e nemmeno quelle altrui.

Anche il sito Downdetector ha confermato le segnalazioni degli utenti. Si tratta di una piattaforma che monitora i malfunzionamenti di app, social network, e altro. Sembra quindi che oggi 23 giugno Instagram sia in down e non funzioni. Tra le segnalazioni gli utenti sostengono di non riuscire a vedere le storie, che siano le proprie o quelle altrui.

Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con Instagram, recita il sito di DownDetector. Il picco si è registrato poco dopo le 14, quando quasi diversi utenti si sono recati sul sito per segnalare un disservizio dell’app. Consultando la mappa si nota che Instagram è in down in particolare nelle grandi città, dove più utenti sostengono di non vedere nuove storie da ore.

Come ogni volta, gli utenti hanno cercato di capire se il problema fosse della loro connessione o se fosse più su larga scala. Su Twitter infatti, dove ci si reca per capire se Instagram è in down, ha dominato in pochi minuti l’hashtag #instagramdown. Diversi utenti si sono rivolti al cinguettante social per ottenere risposte, e comprendere che non si trattava di un problema personale. Twitter funziona anche come valvola di sfogo per tutti quegli utenti che hanno notato che Instagram non funziona sul loro dispositivo.

Restiamo in attesa di capire se il problema si risolverà nelle prossime ore, anche se a non tutti si è presentato. Per il momento non è chiaro il motivo che ha causato il disservizio del social. Infatti Instagram non ha ancora parlato della situazione e non ha spiegato cosa sta succedendo. E a voi? Ha smesso di funzionare Instagram? Ora è tornato alla normalità o avete ancora dei problemi?

