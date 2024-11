News

Martina Pedretti | 25 Novembre 2024

Instagram

Instagram testa il pulsante DM al centro della barra principale

Instagram sta sperimentando un cambiamento significativo nella sua interfaccia utente: il riposizionamento dell’icona dei messaggi diretti (DM) nella barra delle funzioni principale dell’app.

Secondo alcune segnalazioni di utenti, l’icona DM potrebbe presto occupare il centro della barra inferiore, tradizionalmente riservato al pulsante “Crea” per la pubblicazione di post.

Come spiegato da Adam Mosseri, capo di Instagram, questa modifica nasce dall’osservazione che sempre più utenti privilegiano i messaggi privati rispetto ai post pubblici nel feed. “La messaggistica è usata molto di più del pulsante Crea”, ha dichiarato il CEO, sottolineando che il test valuta anche altre varianti di posizionamento, come il secondo posto nella barra inferiore.

L’idea alla base di questo esperimento è di allineare l’interfaccia utente alle abitudini degli utenti, facilitando l’accesso alla funzione DM, che oggi rappresenta uno dei principali canali di interazione su Instagram. Questo trend è in crescita dal 2022, da quando si è registrato un aumento significativo delle conversazioni private rispetto alla condivisione pubblica.

Instagram ha risposto a questo cambiamento comportamentale con l’introduzione di funzionalità mirate, come le Note nella posta in arrivo e l’ottimizzazione della condivisione di contenuti tramite DM. Queste innovazioni mirano a incentivare ulteriormente l’uso dei messaggi diretti, che Mosseri ha definito “il modo principale con cui le persone esprimono la loro creatività e condividono momenti” sulla piattaforma. Infatti, ogni giorno vengono scambiati più contenuti nei DM rispetto alle Stories o al feed.

Questa transizione rappresenta anche un adattamento strategico: mentre il feed principale evolve verso un flusso di intrattenimento simile a TikTok, la messaggistica diventa il cuore delle relazioni tra gli utenti. Sebbene il riposizionamento dell’icona DM possa sembrare un cambiamento minore, sicuramente gli utenti dovranno abituarsi alla novità, un po’ come è successo per il nuovo luogo in cui si possono trovare le storie in evidenza dei profili.