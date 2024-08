News

Martina Pedretti | 19 Agosto 2024

Instagram

Presto la griglia del profilo Instagram cambierà formato

Instagram potrebbe presto introdurre un cambiamento significativo nella visualizzazione della griglia del profilo. Questo potrebbe influenzare le strategie di pubblicazione degli utenti. Ma scopriamo cosa sta succedendo.

Attualmente, l’app sta testando una nuova griglia verticale nei profili utente, che sostituisce le tradizionali miniature quadrate con immagini più lunghe, simili al formato dei Reels. Questa modifica, come mostrato da alcuni profili già aggiornati, è stata pensata per adattarsi meglio ai contenuti video verticali, che ormai dominano la piattaforma.

Secondo il capo di Instagram, Adam Mosseri, l’idea è di rendere la griglia del profilo più allineata con i formati comuni oggi, come le foto in 4:3 o i video in 9:16, eliminando la necessità di ritagli in formato quadrato. Il CEO ha riconosciuto che il cambiamento potrebbe risultare fastidioso per coloro che curano meticolosamente l’aspetto del proprio profilo, ma ha ribadito l’importanza di adattarsi alle esigenze attuali dei creatori di contenuti.

Le sue parole:

“Stiamo effettivamente testando una griglia verticale, per chi non l’avesse ancora vista, per il proprio profilo, al posto dei quadrati. Ora, il formato quadrato risale a molto tempo fa, quando si potevano caricare solo foto in quel modo su Instagram. E so che questo può essere fastidioso per alcuni di voi che passano davvero molto tempo a curare e assicurarsi che tutto sia allineato, ma vorrei davvero fare di meglio per i creatori di contenuti di oggi. La stragrande maggioranza di ciò che arriva su Instagram oggi è verticale; 4:3 per le foto o 9:16 per i video. Ritagliarli a quadrato è piuttosto brutale, quindi spero che riusciremo a trovare un modo per gestire questa transizione”.

Questa modifica potrebbe sembrare sottile, ma avrà un impatto significativo sulla percezione del profilo. Inoltre darà maggiore risalto ai singoli post e, soprattutto, ai contenuti video.

Con l’aggiornamento in arrivo, gli utenti dovranno adattare le loro strategie di pubblicazione per sfruttare al meglio il nuovo layout. Ciò potrebbe comportare un aumento di video di alta qualità, poiché la nuova griglia enfatizza ulteriormente questo tipo di contenuti. Di conseguenza, i creatori dovranno ripensare al loro approccio visivo e la modalità di cattura dell’attenzione sul proprio profilo Instagram.