Nicolo Figini | 17 Febbraio 2025

La piattaforma fotografica, ovvero Instagram, ha deciso di testare il pulsante ‘Non mi piace’ all’interno della sezione dei commenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il pulsante Non mi piace su Instagram

All’interno dell’applicazione più nota al mondo, qualcuno potrebbe aver notato l’introduzione di una nuova funzione che riguarda i commenti. Di solito siamo abituati a mettere solo il ‘Mi piace‘ quando interagiamo con un contenuto. Ma adesso Adam Mosseri ha introdotto il nuovo pulsante ‘Non mi piace‘, che riguarda tutti quei messaggi negativi.

Lo stesso amministratore delegato di Instagram ne ha parlato sul suo profilo su Threads e ha specificato alcune cose. Prima di tutto, si tratta di un test e non è detto che in futuro questo tool venga davvero inserito nell’app. In secondo luogo, ad oggi non verrà mostrato il nome di chi cliccherà il tasto:

Alcuni di voi potrebbero aver notato che stiamo testando un nuovo pulsante vicino alla sezione dei commenti di Instagram. Questo dà alle persone un modo per segnalare ciò che non piace in maniera del tutto privata. Voglio essere chiaro: questa è una prova.

Non ci sono conteggi e nessuno saprà se ci cliccherete. A un certo punto potremmo introdurlo per spostare i commenti più negativi in fondo alla fila. La nostra speranza è di rendere i commenti più ‘friendly’ sul social”.

In futuro, quindi, il pulsante ‘Non mi piace‘ potrebbe venire inserito solamente per tentare di rimuovere in qualche modo tutti i commenti che rendono i social un posto negativo. L’amministratore delegato riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo solamente con il tempo, se questa prova avrà il successo sperato.

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori dettagli in merito all’integrazione di questo pulsante che vi permetterà di mostrare tutta la vostra disapprovazione verso un contenuto online su Instagram.