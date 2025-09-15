Instagram lancia la nuova funzione Shots: di cosa si tratta

News

Martina Pedretti | 15 Settembre 2025

Instagram

Scopri Instagram Shots, la nuova funzione per condividere foto spontanee e istantanee con amici e follower: ecco come funziona

Instagram lancia “Shots”: la nuova funzione di condivisione rapida

Instagram amplia le sue funzionalità introducendo Shots, una nuova modalità di condivisione pensata per catturare e inviare foto spontanee ai propri contatti. Dopo una fase di test limitata, la funzione è ora disponibile in più zone del mondo, con l’obiettivo di stimolare interazioni dirette e immediate all’interno dell’app.

Cos’è Instagram Shots

Shots è una modalità di condivisione “senza fronzoli”: niente filtri, niente modifiche, solo uno scatto rapido che puoi inviare a un amico o a un follower reciproco. La foto può essere visualizzata una sola volta dal destinatario e poi scompare, anche se resta salvata nell’archivio personale di chi l’ha inviata.

Questa caratteristica richiama chiaramente il funzionamento di app come BeReal e Snapchat, puntando sulla spontaneità e sull’autenticità delle interazioni.

Come funziona

Puoi inviare uno Shot solo ai follower che ti seguono a loro volta.

solo ai follower che ti seguono a loro volta. L’immagine è visibile al destinatario una sola volta, dopodiché sparisce.

Nel tuo profilo resta comunque un archivio privato delle foto inviate.

Nessun altro può vedere con chi hai condiviso lo scatto.

Meta aveva già sperimentato in passato funzioni simili a BeReal, come Candid, che però non hanno mai visto un lancio su larga scala. Shots sembra raccogliere l’eredità di quei test, integrandosi con strumenti già esistenti come le Note, molto apprezzate per la loro immediatezza.

L’obiettivo è chiaro: aumentare il coinvolgimento diretto tra gli utenti e spingere a una condivisione più intima e quotidiana.

Il debutto di Shots non è un caso isolato. Anche TikTok sta testando una funzione simile chiamata PhotoSwap, segno che la condivisione rapida e “non filtrata” sta diventando un nuovo terreno di competizione tra i social network.

Resta da capire se gli utenti adotteranno davvero questa novità. Alcuni osservatori ritengono che Shots non avrà un impatto significativo, ma la crescente popolarità di strumenti più personali e veloci di condivisione potrebbe giocare a favore della nuova funzione.